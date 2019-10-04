多元商品、稅務專業、友善平台 為銀髮族守護財富

2019-10-04 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



面對社會高齡化、家庭型態與觀念逐漸改變，以前長輩們期望「養兒防老」的觀念早已被「不要造成孩子困擾及壓力」的論述給取而代之，而隨著醫療科技先進、平均壽命延長，銀髮族該如何投資理財才能享有財富充裕的老年生活？

今年甫獲得今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳銀色友善獎第一名」的富邦證券表示，面對銀色時代的來臨，理財投資已經不再侷限提早做好退休規劃，而是要透過資產配置與風險控管，兼顧維持收支與保本的需求，創造源源不絕的現金流，讓下半人生過得更加豐富精彩的保障。

富邦證券財富管理業務近年來積極耕耘探詢銀髮族群的需求，推出一系列「多元銀光商品」，以保障銀髮族群兼顧維持穩定所得替代收支與保本目標，不僅在交易平台推出貼心的友善服務，同時藉由豐沛的商品資源，搭配出「季季配」或「月月配」商品組合，著重深化客戶KYC，以打造穩定現金流。

富邦證券通路管理部資深協理王耀增表示，「由於退休銀髮族沒有固定薪資收入，可以運用高信用評等的債券型基金，並透過月配息或季配息級別，提供銀髮客群所需要的穩定現金收入。」

以富邦證券為例，2018年開始推出海外債券具「季季配」(由2檔每半年配息債券組合而成)、以及「月月配」(由6檔每半年配息債券組合而成)概念的商品組合，搭配多檔不同配息時點的債券商品組合，不但滿足不同資金規劃投資人的需求，也提高全年收息次數，為銀髮族規劃安全無虞的財富配置。

有別於一般券商傳統的財富管理模式，富邦證券除了成立商品、輔銷、稅務顧問等專家團隊，更是結合專家團隊的服務，滿足銀髮族的創富、守富及傳富的需求。

富邦提供的專家團隊服務，主動幫助客戶建立稅務正確認知，協助客戶選擇合適的理財工具，並且掌握傳承法令與實務，擬定專屬的傳承規劃。

曾經有組頂客族夫妻，在經歷家族長輩離世後的分產協議作業，意識到自身財產未來的分配問題，現在應該要有更積極更周延的規劃。這對夫妻希望，不論誰先離開，財產盡可能大部分歸屬未亡人，二人皆離開後，財產也能合適的分配給二邊的家族，不要引發家族爭端，進而向富邦證券專家團隊協理陳秋蘭詢問關於繼承相關法令、遺囑事務、保險及信託規劃。

陳秋蘭表示，「溝通通常包括四個步驟，一是先聽客戶說，瞭解客戶理解程度及擔憂狀況，其次是法令、稅務和規劃工具的溝通，特別是讓客戶對信託、保險及遺囑的優點及限制能清楚理解，第三是形成共識，提供客戶適合的規劃，運用各工具來建構互補或替代的規劃，最後則落地規劃，結合理財，擬定後續執行事項。」在富邦證券，除了幫助客戶財富傳承，也不忘提醒客戶資產配置與金流的重要性，把擔心轉為放心，真正享受銀髮人生。

富邦證券一直以來的核心服務理念，是從「客戶需求」的視角出發，而FinTech科技應用則是以貼近各種投資人的需求與生活場域為出發點。根據富邦證券數據資料顯示，目前使用電子下單系統的客戶，超過五十歲以上的客戶已成長至35％，可見較年長客戶對於電子交易平台的使用接受度已顯著增加，為了貼近年長者的需求，近年來推出許多貼心的銀髮友善服務。

不論是登入交易系統時僅需按下手指讀取指紋，避免年長客戶因為手機螢幕太小，輸入密碼錯誤無法登入的狀況，透過指紋辨識，不到一秒鐘即可完成身分識別，或是到領先同業自行研發「股票行動語音助理」功能，用「講話」就可以隨時查詢技術分析、市場行情與庫存帳務等資訊，甚至到完成下單僅需五秒鐘的時間，讓年長客戶投資理財也能快人一步。而指紋辨識登入及語音助理已取得多項發明專利，亦為證券同業中擁有發明專利最多之證券商。

數位金融部副總邵弘龍強調，「透過持續精進電子平台操作，盡量簡化操作過程，這一年來提升了一成多的年長客戶下單率。」顯示出富邦證券透過從客戶困擾出發，提供友善的操作平台，打動年長客戶的內心，成就有感服務。

未來富邦證券也將持續挖掘客戶未被滿足的需求，用專業為客戶的投資風險把關，不斷推出友善的金融創新功能，創造打動客戶內心的有感服務，成為銀髮族心中最佳的財富管理夥伴。