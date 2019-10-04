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國銀將縮減歐洲刷卡回饋 大型發卡行恐先行

2019-10-04 10:30經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

民眾未來在歐洲買精品將大受影響！國銀因應歐盟針對國際卡組織的反托拉斯法上路，開始規劃因應縮減卡友在歐盟消費回饋，大型發卡行恐先行，大型發卡行證實回應：「我們已經在研究要縮減回饋了。」

大型發卡行業者指出，根據他們了解，其他銀行業者已經在討論要縮手歐盟的刷卡優惠回饋，假設大家都選擇縮手，銀行業者要賠本持續在當地提供高額優惠回饋的機會不高，尤其是免年費的信用卡，但也有可能部分信用卡仍會持續在當地推動優惠。

此次影響的歐盟地區國家包括奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、英國、冰島、列支敦斯登和挪威等。

歐盟此次針對國際卡組織萬事達卡以及VISA提出反托拉斯法，要求非歐盟信用卡在當地跨國手續費收取上限不得超過0.3％、金融卡不得超過0.2％，但如果在當地線上商店消費，信用卡上限可達1.5％。

大型發卡業者指出，此項費率與國銀向民眾收取的海外跨國手續費1.5％並不一樣，是國際卡組織在當地向收單行與發卡行之間的費用，雖然檯面上影響的是國際卡組織的獲利，但實務上影響的是發卡銀行，成本墊高下，當然要縮手優惠。

「我們已經在研究要縮減回饋了！」大型國銀發卡銀行證實，並表示最快近期將對外公布，權益上的確會調整，但發卡行在調整前做過調查，認為台灣旅客前往歐盟旅遊人數較少，影響仍然有限，但仍會提醒旅客。

花旗銀已經公告明年開始非免年費的信用卡在歐盟實體商店消費，將無法再獲得紅利點數等，將僅剩下Prestige、寰旅世界卡、寰旅尊尚世界卡

花旗銀對此回應指出，因應信用卡在歐盟經濟區域交易的相關費用調整，2020年1月1日起，本行指定信用卡（不包含Prestige、寰旅卡等收取年費之信用卡）之持卡人於歐盟地區實體商店的消費，將不再提供花旗禮享家點數累積（含現金紅利、紅利點數等），花旗卡友於歐盟地區網站消費的回饋則不會受到任何影響。

歐盟信用卡花旗
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