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原諒殺死我哥哥的妳：美警誤殺黑人的爭議與寬恕

美國REITs五大利多匯集 貿易戰下最佳避風港

2019-10-04 09:36經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

近期全球金融市場受中美貿易戰變數再起的衝擊、美國公債長短天期利率「倒掛」等衝擊，普遍大幅修正，但MSCI美國REITs指數逆勢震盪趨堅，展望後市，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，美國REITs利多簇擁，包括受惠Fed持續降息、企業財報佳、商用不動產現金流增加、資金回流、股利率佳等，長多行情看俏，適合當長期資產配置，建議短線遇拉回可找買點，分批布局。

李文孝指出，就利率政策而言， Fed結束近十年的升息循環轉為降息，未來在中美貿易戰延續及經濟趨緩下，市場預期Fed在今年年底前有可能再次降息，則今年美國十年期公債殖利率反彈空間不大，只要維持在2%以下，皆有利美國REITs表現，一方面是企業貸款成本降低，有利進行併購案，另一方面，亦有利美國REITs評價提升、NAV折價收窄。

李文孝表示，就企業獲利表現來看，美國REITs第2季財報展望佳，並有近50%的企業上修年度獲利目標，帶動2019美國REITs整體市場獲利成長率目標由年初3.3%上修至4%，優於整體美股及其他產業的表現。

在股利率方面，美國REITs股利率約3.6%，優於全球股市水準，較美國公債亦有高達190bp以上利差，高於歷史平均130bp，深具吸引力。

李文孝指出，短期來講，市場信心或許會受到貿易戰衝擊而下跌，不過美國REITs有堅強的基本面做後盾，回檔空間有限，MSCI美國REITs指數在1,250上下有所支撐。

就評價面分析，目前整體REITs折價約6%，尚屬被低估，預期年底前有機會走揚至價平，在聯準會降息下，REITs難再看到超過10%的折價，目前正是布局良機

貿易戰公債
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