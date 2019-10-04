新台幣開盤 升值6.4分

2019-10-04 09:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（4）日早盤以31.000元兌1美元，升值6.4分開出。

美股終結連二黑，昨日終場收盤道瓊指數上漲122點，台北股、匯市受激勵雙雙上漲開出。

新台幣以31元整數關卡開出之後，持續向上攀升，並立即衝破31元價位，重新站上30字頭，目前來到30.985元兌1美元價位，升值7.9分。