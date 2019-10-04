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IDC 2019台灣數位轉型大獎 得獎名單公布

2019-10-04 09:13經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

IDC（國際數據資訊）昨（3）日隆重舉行一年一度的「數位轉型領袖高峰會」以及第三屆「台灣數位轉型大獎頒獎典禮」。為了表彰透過數位化和顛覆性技術成功規劃執行及影響市場的企業，IDC 亞太區已連續三年尋找最佳數位轉型先驅企業，今年在亞太區收到的提名專案數量總共超過一千件，創下新紀錄，由此也可見亞太區企業為了保持競爭力積極投入數位轉型新競賽的努力。

本次 IDC 台灣數位轉型大獎共設置包括：數位轉型綜合領導者（Digital Transformer）數位轉型顛覆者（Digital Disruptor）；營運模式轉型領導者（Operational Model Master); 數位轉型年度領導人（DX Leader）；全方位體驗創新領導者（Omni-Experience Innovator）； 人才開發領導者（Talent Accelerator）； 訊息與數據轉型領導者（Information Visionary） 等七大類別獎項。

今年台灣市場競爭激烈，最後共頒發五項大獎。IDC台灣總經理江芳韻表示，IDC評選數位轉型大獎已經邁入第三屆，金融業在數位轉型仍是最積極的行業，和前兩年相較，許多轉型已經從產品跟技術創新進展到跨流程整合創新，創新及轉型的方向也從對外豐富客戶體驗到重塑內部組織結構，可見台灣企業在數位轉型的進程又往前跨了一步。

在本屆台灣優勝者中，中國信託銀行因以「客戶」為核心出發，從組織文化、專業人才與IT應用等面向發展，推動企業創新、影響與擴散力，發揮數位轉型的最大效益，榮獲2019年度台灣「數位轉型綜合領導者（Digital Transformer）」大獎殊榮。同時中國信託銀行也以「ISPP智慧語音處理平臺」（Intelligent speech processing platform）贏得「訊息與數據轉型領導者（Information Visionary）」獎項，此平台使用ASR與NLP等自然語言處理演算法將人工智慧快速部署至其客服中心、行銷活動以及核心銀行業務，讓員工透過自助服務分析平台進行多維度分析，精準掌握客戶喜好、降低成本同時創造競爭優勢。

玉山銀行則以「行動支付即時綁卡」（Mobile Payment Instant Card Linking）榮獲「全方位體驗創新領導者（Omni-Experience Innovator）」殊榮，此服務讓消費者在還沒收到實體卡之前就能開始使用信用卡服務。而玉山銀行自行開發的系統流程可使其更容易的嵌入其他業者的行動支付錢包，不僅提供了更加便捷且不間斷的行動支付體驗，對擴展合作夥伴管道更提供了高度靈活性。

台新銀行則以新型態支付服務「pay+」（New Payment Service）為零售店家解決會員管理整合電子支付服務涉及的金流問題而贏得「營運模式轉型領導者（Operational Model Master)」獎項，此服務勝出的原因是，即使是資金有限的中小型零售業者也能透過Pay+平台打造專屬的電子支付服務，不僅協助台新擴展其生態體系，也加速台灣電子支付環境發展。

玉山銀行IDC
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