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最會幫老闆賺錢的員工在台南！平均每人1年貢獻700萬

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最會幫老闆賺錢的員工在台南！平均每人年賺700萬元

2019-10-04 09:01聯合新聞網 文章提供／遠見

京城銀行。 圖／聯合報系資料照片
京城銀行。 圖／聯合報系資料照片
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台灣共有37家銀行，但你知道哪一家銀行的員工貢獻度最高，最會幫老闆賺錢嗎？答案竟然是一家小銀行，這家銀行憑什麼將台北富邦、中國信託、玉山等知名銀行拋諸腦後，人均貢獻度達到706萬元台幣。

只要提到銀行，多數人閃出腦際的，不是金控旗下銀行：台北富邦、中國信託、國泰世華、玉山、新光、台新，就是公股、泛公股銀行，如台灣銀行、兆豐，以及「三商銀」第一、華南、彰化銀行等。這些銀行資產均破兆，營收、獲利都不錯，母集團金控公司更屢屢創下獲利新高紀錄，其中，富邦金已連續10年榮登「獲利王」寶座。

但令人意外的是，如果換算成員工的平均貢獻度，金控銀行的人均產值卻輸給地方型小銀行，讓大家直呼不可思議。

日前中央銀行公布了最新的國銀營運績效季報，調查顯示今年第二季國內商業銀行員工貢獻度（不含中國輸出入銀行、農業金庫），每位國銀員工平均為公司賺進221.5萬元（經年率化），為歷年來最高紀錄。

到底是哪一家銀行的員工最會賺錢？答案出乎意外，京城銀行以706.1萬元奪冠，再來是上海商銀（655.7萬元），兆豐銀行居第三（468.3萬元），第四名則是花旗銀行（390.1萬），是前五大中唯一的外商銀行。

其他金控銀行又表現如何？唯一擠進前五大的是台北富邦（386.9萬元），第六至第十名分別是中信、第一、玉山、匯豐以及元大。

為何京城銀行員工可以打敗銀行界老大哥，拿下「最會幫老闆賺錢」的封號？

京城銀行的前身是台南中小企業銀行，2005年5月，京城建設取得台南企銀近四成股權，正式入主董事會，2006年5月3日改制為京城銀行。

這幾年，京城銀行大幅調整不良體質，當所有銀行都搶攻消金市場時，京城反而出脫信用卡業務，經評估有風險的業務不是縮編就是裁撤，集中火力在利基業務，例如企金、投資交易。

圖片提供／遠見
圖片提供／遠見
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「客製化服務」讓京城表現優於同業

分析京城銀行主要獲利來源有三種。第一是企金客戶，京城的南部業務以存款為主，都會區則以企金為主，依據客戶的產業屬性及營收狀況，提供「一對一」客製化服務，拉高優於同業水平的利差空間。

「這是京城與同業最大的差別，京城很少承作消金業務，很重視企金，」一位銀行主管說，由於主要客戶是企業，據點未必要設在一樓，南部以外的分行大多選在二樓以上，節省不少租金。

其次，京城是國內最早投入「地上權」企金的銀行，在同業口中是「一等一」的專家。何謂地上權？在台灣買房，可以同時擁有地上權（房屋）及地下權（土地），但捷運共構宅就不同，消費者只買到房子的地上權，土地歸政府所有，雖然利差不錯，申貸過程卻很麻煩，一般銀行不太注重這種業務，京城很用心經營，缺點是「台灣的市場並不大」。

第三個獲利來源是「海外債」，京城很早就投入該領域，長期績效不錯，也是推升員工貢獻度的原因之一。銀行同業指出，京城的財務操作手法，就是大量投資固定收益商品如公司債、公債以及轉換公司債等，以創造高獲利。

目前京城在全國有67個營業據點（含OBU國際金融業務分行），員工人數超過900人。員工貢獻度蟬聯冠軍的京城，今年上半年稅前盈餘34.12億元，比去年同期成長19％，累計每股盈餘2.99元。但相比台北富邦海內外132家據點、6688名員工，京城堪稱是「小而美」的銀行。

論資產與客戶數，京城根本不是大型金控銀行對手，初期經營團隊就希望將京城打造成「不一樣的銀行」。這幾年看來，專走企金、地上權、海外債等利基市場的策略頗為成功。

但主攻企金也很容易帶來風險，這兩年京城踩到大同集團兩顆地雷（綠能、華映），去年第四季因攤提損失，出現7.82億的虧損，董事長戴誠志為表示對股東負責，沒有領年終獎金。後遺症也延續至今年，前7月的獲利比去年同期衰退六成。

儘管如此，今年京城銀行竟然連續兩季拿到「員工貢獻度」第一。難怪，財信傳媒董事長謝金河看好戴誠志，他認為，戴誠志完全改造了京城銀行，是企業界非常有智慧又負責任的經營者。

今年第三季，戴誠志能否帶領員工，創下「最會賺錢員工」三連霸紀錄，外界不妨拭目以待。

京城銀行董事長戴誠志。記者邱德祥／攝影
京城銀行董事長戴誠志。記者邱德祥／攝影
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（作者／彭杏珠、江星翰 本文出自2019.10.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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