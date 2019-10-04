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福音！金管會最快今年底開放投信業發行REITs

2019-10-04 01:35經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

【記者蔡靜紋／台北報導】台灣不動產投資信託基金（REITs）將從「日本制」變革為「新加坡制」的雙軌制，有望為投信業者開創新商機。可靠消息指出，金管會正積極研擬開放投信業可發行不動產投資信託基金（REITs），9、10月接連有一級官員分別到亞洲兩大REITs先進國家考察監理制度，預計新制最快今年底丶明年初上路。

若此，REITs主管機關將由現行的銀行局改為證期局，現存的七檔REITs也將改由證期局監理。所謂「日本制」是指由信託業者發行，「新加坡制」則是信託業、投信（資產管理業）雙軌均可發行，據瞭解，金管會原本規畫改由投信業者發行，但考量確保現存七檔REITs的投資人權益，將朝雙軌制發展。

台灣在2004年開放信託業發行REITs，2005年由國泰、富邦、新光三大集團響應政策率先推出，累計最多曾推出十檔REITs，但現在僅存七檔，堪稱台灣最冷的金融商品之一。法律人士分析，主因台灣現行REITs是學習日本制度，採取信託架構，一旦要變更投資，便須召開受益人大會討論、通過，往往效率不彰，無法取得開創性的商機，再加上信託機構並無投資不動產專業，還是得委託建經公司管理，自然無法取得市場認同，難以做大市場。

為活絡市場，金管會主委顧立雄去年底便表示，將積極檢討不動產證券化條例，未來REITs發行機構，將從銀行變更為投信投顧外，甚至不排除開放「先募集資金再找尋投資標的」，以活絡資金。

市場人士對於金管會有意做大REITs，抱以高度期待，預期將有機會透過REITs引導資金投入公共建設、都市更新、老人安養以及長期照護等，對國家發展有長遠助益。

投信投顧公會理事長張錫昨（3）日被問到金管會研議開放投信業發行REITs一事時表示，樂觀其成。對於投信業是否有足夠不動產人才，張錫表示，人才不是問題，就像PE fund，只要再找人就好。

一般認為，金管會若開放投信業者發行REITs，將以本國投信的商機較大，幾家已經有豐富不動產投資經驗的金融集團旗下投信，如國泰、富邦、中信等，有望成為先發機構，外商投信則要看能否取得集團資源奧援。

金管會國泰新加坡
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