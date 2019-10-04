培育退休理財顧問 中信斥資2,000萬補助理專考照

2019-10-04 02:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱台北報導



財富管理龍頭中國信託銀行搶攻退休商機，又有劃時代舉措。該行主動提議、結合退休基金協會資源、接軌國際證照制度下，我國明年將有首批退休理財規劃顧問（RFA）誕生，全部是中信銀的理專。

中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠昨（3）日在一場退休指數調查發表會上，宣布上述消息。她表示，中信銀行目前有950位理專，公司將全額補助RFA考照費用，含上課與考試所需，每人2萬元。

換言之，中信銀行將率國內銀行業之先，斥資將近新台幣2,000萬元，打造有能力提供專業退休規劃的理財大軍。

楊淑惠說，中信銀的目標是，理專全部要上過RFA課程，目標兩年內全數考取RFA證照，明年將有450人接受完整訓練，希望有三、四百人通過考照。

中信銀行上個月已有118位理專開始在台北上課，今年11月會到高雄開課，員額70位。負責培訓RFA的政大風險與保險研究中心主任黃泓智表示，希望明年1月能有第一批RFA出來。

國內財富管理界目前較受重視的證照為CFP（國際認證高級理財規劃顧問），楊淑惠說，中信銀也培養一批CFP，目前有四百多人受過訓練，其中156人考取證照，目標兩年內全行理專要有三分之一取得CFP證照。

她解釋，CFP證照是理專全方位地幫客戶規劃資產、負債、家庭傳承、責任風險、保險等等，全部都看、面向很廣，但不是每個人都需要這麼複雜的規劃，「每個人都需要的叫做退休」。