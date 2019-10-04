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獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

兆豐信用卡 明年衝百萬張

2019-10-04 02:42經濟日報 記者夏淑賢╱台北報導

兆豐銀行衝刺消金信用卡業務，發卡量與刷卡金額雙雙飆高，比去年同期均成長兩成以上，預估今年第4季旺季效應帶動下，發卡量與刷卡金額將持續擴增，明年提前達成百萬卡目標。

兆豐銀行今年原定發卡量目標為81.9萬張，目標刷卡金額為447億元。不過，在5月報稅季助攻，新發行卡片成功鎖定目標族群，與各項行銷活動激勵下，使得兆豐銀流通卡量與刷卡金額雙雙超前進度達標，最新統計至9月底止，兆豐銀發卡量已經將近86萬張，大幅超越今年目標額，而刷卡金額至8月底止也已達到330億元。

兆豐銀內部預估，至今年底發卡量可望上看近90萬張，明年應可提前達陣百萬卡大關，刷卡金額至今年底也將超越460億元，帶動信用卡相關手續費收入成長。

兆豐銀信用卡處長林中象指出，兆豐銀是企金大行，消金業務相對落後，信用卡目標客群與企金客戶結構有相當差異，且兆豐銀要藉由發行聯名卡快速擴大卡量與客戶群，也因為經濟規模尚不夠大而難以與民營銀行競爭聯名合作案。

不過，兆豐銀仍審慎尋找利基市場，陸續發行針對電商網購的高回饋卡片，以及與電動機車龍頭gogoro合作聯名卡引領話題與關注度等，再加上5月繳稅創造驚人成長，因此帶動卡量與刷卡金額大幅成長。

林中象指出，下一步兆豐銀信用卡策略重點在深耕持卡客戶，提供刷卡率、單卡刷卡金額與忠誠度，而非持續新增卡片。因此行銷活動要更能打中目標族群需求，其次對於年輕客群除了回饋優惠外，分期消費也有很大的吸引力，將持續深耕。年底旺季的採購與旅遊消費，也是兆豐銀行銷的重點。

兆豐銀行刷卡信用卡
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