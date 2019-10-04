親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

南山產保費收入 拚增25％

2019-10-04 02:43經濟日報 記者葉憶如／台北報導

南山產險併購更名後三年內不得開賣大型企業險期限，9月1日正式解禁；南山產險總經理蔡漢凌昨（3）日下午參加「我的南山產物時代」微電影徵選大賽後受訪表示，解禁後南山產險將重回商業險市場，初步鎖定國內大型企業，三年內目標希望個人險與企業險總保費收入比例七比三，商業險達三成比重，且預估年底前保費收入逾25%成長。

南山人壽2016年購併原美國AIG國際集團在台子公司美亞產險個人險、中小企業商業保險業務後，正式跨足產險領域，成立子公司南山產物保險公司，但原AIG還是透過新加坡商AIG在台分公司專營跨國及商業險，並與南山簽約，南山產險三年內不能跨足商業險與大型企業險，此禁令只到8月底。

蔡漢凌說，南山產險總保費收入結構，過去個人險與企業險比重約八比二，目前市場各家產險個人險與企業險比重約七比三，南山產未來跨足商業險與大型企業險後，目標希望三年內跟上市場水準，尤其南山產連三年保費收入維持25%~30%成長率，前年是33%、去年是28%，今年前八月約在23%~24%，預估年底前整體保費收入可較去年成長25%，在14家產險中僅次於國泰世紀產險，「明年應該還是會維持雙位數成長」。重回商業險市場後「初步鎖定國內大型企業」。

產險保費保險
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

國銀很賺 前八月獲利2,595億

2019-10-03 23:29

好享退基金 4萬人完成申購

2019-10-04 03:01

兩政策性保險賣得好 金管會有獎

2019-10-04 02:43

終老險業績 倍數跳增

2019-10-04 02:42

兆豐信用卡 明年衝百萬張

2019-10-04 02:42

中信築臺灣夢 挺偏鄉孩童

2019-10-04 02:40

培育退休理財顧問 中信斥資2,000萬補助理專考照

2019-10-04 02:40

名家觀點／新台幣會怎麼走？

2019-10-04 02:33

中信「臺灣夢計畫」 添2據點

2019-10-04 00:32

金管會證實 永豐金案有新事證

2019-10-04 00:24

期貨接軌國際 多元避險

2019-10-03 23:57

REITs雙軌制 拚年底開放

2019-10-03 23:28

利差縮小 國銀國內收益減

2019-10-03 23:28

信用卡簽帳額 衝破2兆

2019-10-03 23:28

吹哨者反被告與停職 金管會要求永豐金盡速說明

2019-10-03 21:51

App綁定信用卡消費要注意 金管會提兩自保作法

2019-10-03 19:45

拒當下流老人 一張表比較13家銀行「以房養老」

2019-10-03 19:03

國銀大陸分行又傳踩雷 金管會公布新增一家銀行逾放

2019-10-03 18:36

顧立雄感謝防洗錢佳績唯獨忘她 蘇揆：真是不禮貌

2019-10-03 16:12

能否樂退關鍵在收入 8萬元是分水嶺

2019-10-03 16:02

張晉源：我的辦公室被永豐金上了封條

2019-10-03 15:19

買保險來預防疾病時代來臨 結合AI與穿戴裝置一年抗衰老24%

2019-10-03 15:00

證交所前進矽谷招商 推動美企來台IPO

2019-10-03 14:41

HAPPY GO Pay「嗶」出新經濟 北市女消費力居冠

2019-10-03 14:36

再生能源商機夯！富邦「綠色債券」正式對外發行

2019-10-03 11:02

保單貸款變熱了 7月底餘額創新高

2019-10-03 00:12

開學、報稅 保單借款旺季

2019-10-03 00:10

金管會嚴控ETF投資人比率

2019-10-02 23:56

ETF投資設限30％ 外資納管

2019-10-02 23:50

外資ETF交易 仍有靈活度

2019-10-02 23:49

京城銀員工最會賺 706萬元奪冠

2019-10-02 23:47

元大人壽 捐款偏鄉興學

2019-10-02 23:45

玉山金 蟬聯最受尊崇企業

2019-10-02 23:45

解決纏繞多年歷史包袱 開發金出清群益金鼎股

2019-10-02 23:45

獵豹復出 辜家二少掌開發資本

2019-10-02 00:42

沉潛十年 辜家二少準備大展身手

2019-10-02 00:38

權民搶百萬競賽 報名火熱

2019-10-02 00:05

期交所論壇 點亮商機

2019-10-01 23:51

期貨保證金調整 2日一般交易時段結束後起實施

2019-10-01 23:51
看更多

熱門文章

能否樂退關鍵在收入 8萬元是分水嶺

2019-10-03 16:02

大同第四爆又來了 持股五成大同美國宣布聲請重整

2019-10-03 20:29

顧立雄感謝防洗錢佳績唯獨忘她 蘇揆：真是不禮貌

2019-10-03 16:12

國銀大陸分行又傳踩雷 金管會公布新增一家銀行逾放

2019-10-03 18:36

App綁定信用卡消費要注意 金管會提兩自保作法

2019-10-03 19:45

利率將連14凍 央行總裁透露今年以前不降息

2019-10-03 10:19

貿易戰若持續 楊金龍：台恐被列入匯率操縱國觀察名單

2019-10-03 13:58

郭台銘：5G華為領先 但美國急起直追

2019-10-03 19:48

被動元件三巨頭下跌有撐 12月拉貨潮可期

2019-10-03 10:26

有線電視搶OTT市場 串流電視平台業者盼把餅做大

2019-10-03 10:19

連大立光、工研院都找上門 「法院經濟」養活荒涼德州小鎮

2019-10-03 16:22

拒當下流老人 一張表比較13家銀行「以房養老」

2019-10-03 19:03

中電出售土地給英業達 處分利益約9億元

2019-10-03 17:39

陸3大電信商力挺 華為Mate 30銷量估與Mate 20持平

2019-10-03 14:36

比黑天鵝可怕的灰犀牛是誰？央行總裁直指是它

2019-10-03 10:54

吹哨者反被告與停職 金管會要求永豐金盡速說明

2019-10-03 21:51

搶攻5G亞太電增資 林之晨：台灣大評估是否參與

2019-10-03 19:09

川普砲轟聯準會 楊金龍：大家都感到不以為然

2019-10-03 10:25

陸三大運營商加大華為Mate 30採購力道 供應鏈樂了

2019-10-03 11:33

小七攜手迪士尼 將超商變迪士尼樂園

2019-10-03 20:00

微軟新品發表會／Surface Duo雙螢幕摺疊機吸睛

2019-10-03 14:40

台美簽訂FTA 王美花：樂觀的機會比較大

2019-10-03 11:43

全球科技戰對台影響重大 李紀珠呼籲尋因應之道

2019-10-03 21:59

12家醫療科技進軍波士頓 獲1.25億美元商機

2019-10-03 13:23

張晉源6月又吹哨 金管會要永豐金董事會好好跟員工溝通

2019-10-03 20:35

9月電動機車掛牌1.32萬台 Gogoro車主逾20萬

2019-10-03 14:35

中科營業額創新高 積體電路貢獻最大

2019-10-03 13:31

微軟發表雙螢幕折疊新品 和碩、廣達可望受惠

2019-10-03 12:24

台灣獲APG洗防評鑑最佳成績 蘇揆感謝參與單位、人員

2019-10-03 16:07

轉單效應持續多久？央行：至少今、明兩年都會受惠

2019-10-03 11:08

房屋所有權移轉 當心多繳冤枉稅

2019-10-03 19:08

蔡英文試乘5G自駕車：相信台灣在全球5G占有一席之地

2019-10-03 11:03

英特爾i9 擬大降價抗超微

2019-10-03 14:36

三年期滿解禁 南山產險總座：重回商業險市場三年拚三成

2019-10-03 19:32

再生能源商機夯！富邦「綠色債券」正式對外發行

2019-10-03 11:02

連接器大廠宏致集團也回流！台商回台投資累計6152億元

2019-10-03 19:59

宏佳騰智慧電車交車 月績進補

2019-10-03 14:36

放寬二張50萬元 小額終老險單月賣破萬件

2019-10-03 20:36

研調：電競採高階Mini LED 明年放量

2019-10-03 14:36

強化服務業出口 童子賢：早餐店或許能聞名國際

2019-10-03 23:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top