南山產保費收入 拚增25％

2019-10-04 02:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



南山產險併購更名後三年內不得開賣大型企業險期限，9月1日正式解禁；南山產險總經理蔡漢凌昨（3）日下午參加「我的南山產物時代」微電影徵選大賽後受訪表示，解禁後南山產險將重回商業險市場，初步鎖定國內大型企業，三年內目標希望個人險與企業險總保費收入比例七比三，商業險達三成比重，且預估年底前保費收入逾25%成長。

南山人壽2016年購併原美國AIG國際集團在台子公司美亞產險個人險、中小企業商業保險業務後，正式跨足產險領域，成立子公司南山產物保險公司，但原AIG還是透過新加坡商AIG在台分公司專營跨國及商業險，並與南山簽約，南山產險三年內不能跨足商業險與大型企業險，此禁令只到8月底。

蔡漢凌說，南山產險總保費收入結構，過去個人險與企業險比重約八比二，目前市場各家產險個人險與企業險比重約七比三，南山產未來跨足商業險與大型企業險後，目標希望三年內跟上市場水準，尤其南山產連三年保費收入維持25%~30%成長率，前年是33%、去年是28%，今年前八月約在23%~24%，預估年底前整體保費收入可較去年成長25%，在14家產險中僅次於國泰世紀產險，「明年應該還是會維持雙位數成長」。重回商業險市場後「初步鎖定國內大型企業」。