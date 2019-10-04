中信築臺灣夢 挺偏鄉孩童

2019-10-04 02:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱台北報導



為改善全台偏鄉弱勢孩童的學習與成長環境，中國信託慈善基金會自2015年起推動「臺灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」，結合在地社區打造兒少專屬關懷據點，其中新竹縣湖南社區及南投縣中崎社區經甄選及試辦後，於前（2）日、昨（3）日正式揭牌，共同為偏鄉弱勢孩童的幸福打拚。 中信慈善基金會2日舉行「臺灣夢」新竹縣湖南社區揭牌儀式，衛福部專委黃淑惠（後排左六）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（後排左七）、中國信託金控與銀行董事，以及臺灣夢培力計畫主持人許銘能（後排右三）等人出席。 中信慈善基金會／提供 分享 facebook

兩天揭牌儀式分別由衛生福利部社會救助及社工司司長李美珍、中信慈善基金會董事長辜仲諒、副董事長陳國世、執行長高人傑、董事卓長興、中信金控獨立董事王志誠、張士傑、楊聲勇、中國信託商業銀行董事李文智、江俊德、臺灣夢培力輔導計畫主持人許銘能、張淑慧，以及新竹縣、南投縣政府代表等人一同出席，並肯定社區發展協會及志工對在地弱勢孩童的關懷和努力。

中信慈善基金會在守護弱勢孩童的過程中，發現新竹縣湖南社區及南投縣中崎社區都屬農村型社區，當地缺乏就業機會，家庭照顧者必須到外地工作，讓許多隔代教養及兒少課後陪伴的問題浮現，學區內來自弱勢家庭的國小兒童人數皆超過42%。

中崎社區專案人員葉如玉表示，有位小女孩因為父親在她二歲時病逝，母親為掙錢養家，每天帶她到工廠上班，而且把她放在一旁的紙箱裡方便照顧，小女孩入學後，下課經常騎著腳踏車在社區閒晃，有時鄰居看了就說「那個沒爸爸的又在外面亂跑」，小女孩加入「臺灣夢計畫」後，下課有志工陪伴教寫功課，餐食營養也獲得照顧，媽媽也能放心工作養家。

辜仲諒表示：「四年多前，我看到一位單親媽媽帶著三個孩子的堅毅和努力，我一直在想『我們還可以為台灣這塊土地做什麼？』，因此推動『臺灣夢計畫』，透過中央、地方政府及在地鄉親一起努力，才能成就孩子的改變和成長。直到現在，我看到社區孩子們臉上多了滿足、自信的笑容，我們相信是台灣人無私的愛成就了孩子，讓這些孩子能有快樂的童年！」

衛福部社會救助及社工司司長李美珍也表示，有賴企業與中央、地方政府通力合作，一起成就「臺灣夢計畫」這樁美事。志工不只陪著孩子寫功課，而是將在地文化傳承下去，給孩子自信和鼓勵，因為大家的關懷，孩子能夠健康成長。

「臺灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」實施迄今邁入第四年，全台已有24個社區築夢基地，逾524位社區志工投入，長期照顧超過505位孩子。