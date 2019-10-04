親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

中信築臺灣夢 挺偏鄉孩童

2019-10-04 02:40經濟日報 記者陳怡慈╱台北報導

為改善全台偏鄉弱勢孩童的學習與成長環境，中國信託慈善基金會自2015年起推動「臺灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」，結合在地社區打造兒少專屬關懷據點，其中新竹縣湖南社區及南投縣中崎社區經甄選及試辦後，於前（2）日、昨（3）日正式揭牌，共同為偏鄉弱勢孩童的幸福打拚。

中信慈善基金會2日舉行「臺灣夢」新竹縣湖南社區揭牌儀式，衛福部專委黃淑惠（後排左...
中信慈善基金會2日舉行「臺灣夢」新竹縣湖南社區揭牌儀式，衛福部專委黃淑惠（後排左六）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（後排左七）、中國信託金控與銀行董事，以及臺灣夢培力計畫主持人許銘能（後排右三）等人出席。 中信慈善基金會／提供
分享

兩天揭牌儀式分別由衛生福利部社會救助及社工司司長李美珍、中信慈善基金會董事長辜仲諒、副董事長陳國世、執行長高人傑、董事卓長興、中信金控獨立董事王志誠、張士傑、楊聲勇、中國信託商業銀行董事李文智、江俊德、臺灣夢培力輔導計畫主持人許銘能、張淑慧，以及新竹縣、南投縣政府代表等人一同出席，並肯定社區發展協會及志工對在地弱勢孩童的關懷和努力。

中信慈善基金會在守護弱勢孩童的過程中，發現新竹縣湖南社區及南投縣中崎社區都屬農村型社區，當地缺乏就業機會，家庭照顧者必須到外地工作，讓許多隔代教養及兒少課後陪伴的問題浮現，學區內來自弱勢家庭的國小兒童人數皆超過42%。

中崎社區專案人員葉如玉表示，有位小女孩因為父親在她二歲時病逝，母親為掙錢養家，每天帶她到工廠上班，而且把她放在一旁的紙箱裡方便照顧，小女孩入學後，下課經常騎著腳踏車在社區閒晃，有時鄰居看了就說「那個沒爸爸的又在外面亂跑」，小女孩加入「臺灣夢計畫」後，下課有志工陪伴教寫功課，餐食營養也獲得照顧，媽媽也能放心工作養家。

辜仲諒表示：「四年多前，我看到一位單親媽媽帶著三個孩子的堅毅和努力，我一直在想『我們還可以為台灣這塊土地做什麼？』，因此推動『臺灣夢計畫』，透過中央、地方政府及在地鄉親一起努力，才能成就孩子的改變和成長。直到現在，我看到社區孩子們臉上多了滿足、自信的笑容，我們相信是台灣人無私的愛成就了孩子，讓這些孩子能有快樂的童年！」

衛福部社會救助及社工司司長李美珍也表示，有賴企業與中央、地方政府通力合作，一起成就「臺灣夢計畫」這樁美事。志工不只陪著孩子寫功課，而是將在地文化傳承下去，給孩子自信和鼓勵，因為大家的關懷，孩子能夠健康成長。

「臺灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」實施迄今邁入第四年，全台已有24個社區築夢基地，逾524位社區志工投入，長期照顧超過505位孩子。

中信金控志工
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

國銀很賺 前八月獲利2,595億

2019-10-03 23:29

好享退基金 4萬人完成申購

2019-10-04 03:01

兩政策性保險賣得好 金管會有獎

2019-10-04 02:43

南山產保費收入 拚增25％

2019-10-04 02:43

終老險業績 倍數跳增

2019-10-04 02:42

兆豐信用卡 明年衝百萬張

2019-10-04 02:42

培育退休理財顧問 中信斥資2,000萬補助理專考照

2019-10-04 02:40

名家觀點／新台幣會怎麼走？

2019-10-04 02:33

中信「臺灣夢計畫」 添2據點

2019-10-04 00:32

金管會證實 永豐金案有新事證

2019-10-04 00:24

期貨接軌國際 多元避險

2019-10-03 23:57

REITs雙軌制 拚年底開放

2019-10-03 23:28

利差縮小 國銀國內收益減

2019-10-03 23:28

信用卡簽帳額 衝破2兆

2019-10-03 23:28

吹哨者反被告與停職 金管會要求永豐金盡速說明

2019-10-03 21:51

App綁定信用卡消費要注意 金管會提兩自保作法

2019-10-03 19:45

拒當下流老人 一張表比較13家銀行「以房養老」

2019-10-03 19:03

國銀大陸分行又傳踩雷 金管會公布新增一家銀行逾放

2019-10-03 18:36

顧立雄感謝防洗錢佳績唯獨忘她 蘇揆：真是不禮貌

2019-10-03 16:12

能否樂退關鍵在收入 8萬元是分水嶺

2019-10-03 16:02

張晉源：我的辦公室被永豐金上了封條

2019-10-03 15:19

買保險來預防疾病時代來臨 結合AI與穿戴裝置一年抗衰老24%

2019-10-03 15:00

證交所前進矽谷招商 推動美企來台IPO

2019-10-03 14:41

HAPPY GO Pay「嗶」出新經濟 北市女消費力居冠

2019-10-03 14:36

再生能源商機夯！富邦「綠色債券」正式對外發行

2019-10-03 11:02

保單貸款變熱了 7月底餘額創新高

2019-10-03 00:12

開學、報稅 保單借款旺季

2019-10-03 00:10

金管會嚴控ETF投資人比率

2019-10-02 23:56

ETF投資設限30％ 外資納管

2019-10-02 23:50

外資ETF交易 仍有靈活度

2019-10-02 23:49

京城銀員工最會賺 706萬元奪冠

2019-10-02 23:47

元大人壽 捐款偏鄉興學

2019-10-02 23:45

玉山金 蟬聯最受尊崇企業

2019-10-02 23:45

解決纏繞多年歷史包袱 開發金出清群益金鼎股

2019-10-02 23:45

獵豹復出 辜家二少掌開發資本

2019-10-02 00:42

沉潛十年 辜家二少準備大展身手

2019-10-02 00:38

權民搶百萬競賽 報名火熱

2019-10-02 00:05

期交所論壇 點亮商機

2019-10-01 23:51

期貨保證金調整 2日一般交易時段結束後起實施

2019-10-01 23:51
看更多

熱門文章

能否樂退關鍵在收入 8萬元是分水嶺

2019-10-03 16:02

大同第四爆又來了 持股五成大同美國宣布聲請重整

2019-10-03 20:29

顧立雄感謝防洗錢佳績唯獨忘她 蘇揆：真是不禮貌

2019-10-03 16:12

國銀大陸分行又傳踩雷 金管會公布新增一家銀行逾放

2019-10-03 18:36

App綁定信用卡消費要注意 金管會提兩自保作法

2019-10-03 19:45

利率將連14凍 央行總裁透露今年以前不降息

2019-10-03 10:19

貿易戰若持續 楊金龍：台恐被列入匯率操縱國觀察名單

2019-10-03 13:58

郭台銘：5G華為領先 但美國急起直追

2019-10-03 19:48

被動元件三巨頭下跌有撐 12月拉貨潮可期

2019-10-03 10:26

有線電視搶OTT市場 串流電視平台業者盼把餅做大

2019-10-03 10:19

連大立光、工研院都找上門 「法院經濟」養活荒涼德州小鎮

2019-10-03 16:22

拒當下流老人 一張表比較13家銀行「以房養老」

2019-10-03 19:03

中電出售土地給英業達 處分利益約9億元

2019-10-03 17:39

陸3大電信商力挺 華為Mate 30銷量估與Mate 20持平

2019-10-03 14:36

比黑天鵝可怕的灰犀牛是誰？央行總裁直指是它

2019-10-03 10:54

吹哨者反被告與停職 金管會要求永豐金盡速說明

2019-10-03 21:51

搶攻5G亞太電增資 林之晨：台灣大評估是否參與

2019-10-03 19:09

川普砲轟聯準會 楊金龍：大家都感到不以為然

2019-10-03 10:25

陸三大運營商加大華為Mate 30採購力道 供應鏈樂了

2019-10-03 11:33

小七攜手迪士尼 將超商變迪士尼樂園

2019-10-03 20:00

微軟新品發表會／Surface Duo雙螢幕摺疊機吸睛

2019-10-03 14:40

台美簽訂FTA 王美花：樂觀的機會比較大

2019-10-03 11:43

全球科技戰對台影響重大 李紀珠呼籲尋因應之道

2019-10-03 21:59

12家醫療科技進軍波士頓 獲1.25億美元商機

2019-10-03 13:23

張晉源6月又吹哨 金管會要永豐金董事會好好跟員工溝通

2019-10-03 20:35

9月電動機車掛牌1.32萬台 Gogoro車主逾20萬

2019-10-03 14:35

中科營業額創新高 積體電路貢獻最大

2019-10-03 13:31

微軟發表雙螢幕折疊新品 和碩、廣達可望受惠

2019-10-03 12:24

台灣獲APG洗防評鑑最佳成績 蘇揆感謝參與單位、人員

2019-10-03 16:07

轉單效應持續多久？央行：至少今、明兩年都會受惠

2019-10-03 11:08

房屋所有權移轉 當心多繳冤枉稅

2019-10-03 19:08

蔡英文試乘5G自駕車：相信台灣在全球5G占有一席之地

2019-10-03 11:03

英特爾i9 擬大降價抗超微

2019-10-03 14:36

三年期滿解禁 南山產險總座：重回商業險市場三年拚三成

2019-10-03 19:32

再生能源商機夯！富邦「綠色債券」正式對外發行

2019-10-03 11:02

連接器大廠宏致集團也回流！台商回台投資累計6152億元

2019-10-03 19:59

宏佳騰智慧電車交車 月績進補

2019-10-03 14:36

放寬二張50萬元 小額終老險單月賣破萬件

2019-10-03 20:36

研調：電競採高階Mini LED 明年放量

2019-10-03 14:36

強化服務業出口 童子賢：早餐店或許能聞名國際

2019-10-03 23:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top