終老險業績 倍數跳增

因應高齡化的趨勢，近幾年金管會積極推動保險養老，鼓勵保險公司開發小額終老保險，7月放寬金額與張數上限，已見成效，據保險局統計，小額終老險6月時才賣6 ,072萬元，之後連二月賣出1.57億與1.6億元，出現飛躍式的倍數跳增。

為讓台灣民眾每個人都能享基本壽險保障，讓老有所終，政府鼓勵推小額終老險，過去限額一張及30萬元，民眾反應太低，為吸引民眾投保，金管會開放自今年7月起，保單主約最高保額從30萬提高至50萬元，1年期傷害保險附約保額最高從2萬元提高至10萬元，且放寬一生只買一張限制，每人最多可購買二張，同時放寬繳費期間上限。各家壽險公司紛紛推出新險種或祭出各種優惠措施，終於激勵出買氣。

據保險局統計， 今年6月前，各月小額終老險的保費收入都沒有破億元紀錄，最高是今年元月的8,857萬元 , 其他都在7,000萬元上下水準，7月正式放寬後，金額從6,072萬元一舉跳升至1億5,763萬元，同時件數更從3,803件，飆高至1萬1,116件，成長了192%，將近二倍。