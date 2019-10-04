兩政策性保險賣得好 金管會有獎

為鼓勵保險業者配合政府推動身心障礙與小額終老二大政策性保險，金管會昨（3）日預告修正草案，將祭出誘因，保險業者身心障礙與小額終老賣得愈多，便可減少提撥安定基金的金額，這等於是減少保險業者經營成本。

金管會保險局統計，2018年壽險公司共提列安定基金53.17億元，產險公司提列3.2億元，截至今年8月底為止，安定基金的餘額共176.68億元，其中壽險136.31億元，產險40.37億元。

為使保險業者積極推動普及身心障礙者人身保險，讓更多身心障礙者受到保障，並且更加努力推動小額終老保險，金管會已完成相關修正草案研議，且將於近期內依法辦理預告。

此次修正主要有二大重點。一是為推動普及身心障礙者人身保險，調高身心障礙者人身保險的初年度保費新契約承保「件數」個別級距，作為2020年適用標準。

調高後，明年賣越多身心障礙保單的壽險公司，可減少計提安定基金的比率，金管會將從件數，而非收入判定給予優惠。

金管會同樣鼓勵保險公司銷售小額終老保險，將2019年「小額終老保險初年度保費收入」銷售成績，列入調整提交安定基金的指標項目，且作為2020年適用標準。保險局官員舉例解釋，2018年要銷售8億小額終老險才可適用第一級，2019年只要賣4億就可適用第一級。

為避免發生系統性危機，壽險、產險每年都要提撥一定金額進入安定基金，其提撥比率由主管機關審酌經濟、金融發展情形及保險業承擔能力來訂定，明定差別提撥率之核算方式，並分為五個級距，級距愈低提撥率愈少。

金管會表示，將於近期預告「人身保險及財產保險安定基金計提標準」第2條附件及第3條附件修正草案。