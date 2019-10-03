金管會擬修法讓二政策性保險賣得好 可少提撥安定基金

2019-10-03 21:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



針對身心障礙與小額終老二大政策性保險，金管會今（3）日預告將修正草案祭出誘因，讓賣得愈好的業者，可減少提撥安定基金。

為避免發生系統性危機，壽險、產險每年都要提撥一定金額到安定基金，其提撥比率由主管機關審酌經濟、金融發展情形及保險業承擔能力定之，並明定差別提撥率之核算方式，並分為五個級距，級距愈低提撥率愈少。

金管會表示，將於近期預告「人身保險及財產保險安定基金計提標準」第2條附件及第3條附件修正草案。

為使人身保險業者積極推動普及身心障礙者人身保險，使更多身心障礙者受到保障，並督促人身保險業持續推動小額終老保險，已完成相關修正草案研議，且將於近期內依法辦理預告。

此次修正主要有二大重點。一是為推動普及身心障礙者人身保險，將承保身心障礙者人身保險之初年度保費新契約承保「件數」個別級距調高，作為2020年之適用標準。調高後明年賣愈多身心障礙者壽險，愈可減少計提比率。從件數而非收入判定給予優惠。

另外同樣鼓勵保險公司賣小額終老保險，將「小額終老保險初年度保費收入」指標項目2019年適用標準中個別級距所適用之金額調整，作為2020年之適用標準。保險官員說2018年要賣8億才可適用第一級。2019年只要賣4億就可適用第一級。

同時保險局統計，2018年壽險公司共提列安定基金53.17億元，產險公司提列3.2億元產，截8月底為止安定基金的餘額共176.68億元，其中壽險136.31億元，產險40.37億元。