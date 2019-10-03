國銀OBU獲利創新高 月賺百億元

2019-10-03 21:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今（3）日公布本國銀行最新營運概況，前八月獲利2,595億元，其中國際金融業務分行（OBU）表現最佳，獲利大增三成，8月單月就賺破百億元，創新高紀錄，金管會表示，主要是金融資產投資收益增加所致。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，到今年8月底止，本國銀行放款總餘額29兆4756億元，較上月底增加1,426億元；逾放金額為689億元，較上月底減少9億元。

逾期放款比率為0.23%，較上月底減少0.01個百分點，較去年同期0.27%減少0.04個百分點。

金管會並表示，今年8月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為594.97%，較上月底582.44%增加12.53個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健；金管會將持續督促銀行提昇資產品質及健全財務結構。

在獲利表現方面，今年前八個月國銀稅前盈餘持續成長，表現最突出的是OBU，今年前八個月的稅前盈餘有707億元，比去年同期大增34%。

黃光熙表示，OBU前八月獲利增加180.5億元中，主要是投資收益增加了128億元最多，利息淨收益也有54億元；投資收益增加主要是OBU持有的金融資產投資評價增加。

值得注意的是，OBU在8月單月就賺了105億元，創下歷年單月賺最多的紀錄，銀行局官員表示，主要獲利來源利息淨收益占最大宗，有88億元，其次投資收益跟其他淨收益也有13億元。