2020渣打台北公益馬拉松 蔡依林邀3萬跑者「勇不設限」

2019-10-03 20:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



渣打國際商業銀行(以下稱「渣打銀行」)長期贊助「渣打台北公益馬拉松」，不僅成功促進全民體育發展、引領國人運動風氣，更孕育出全台最大、最多視障跑者、最具指標性的跑者首選賽事。邁入第七屆的「渣打台北公益馬拉松」，以賽事七大特色號召跑友於2020年1月19日熱情開跑，今年再度邀請展現「Without Limits 我，勇不設限」精神的天后蔡依林擔任賽事代言人，號召三萬名跑者為公益而跑，一起制霸渣打全球系列八大馬拉松。

全台跑者引頸期盼的「渣打台北公益馬拉松」於9月27日推出早鳥報名已額滿！今（3）日賽事冠名贊助商渣打銀行與主辦單位中華民國路跑協會召開啟動記者會，宣布一般報名於下午四時開跑，呼籲跑者把握機會儘早報名。「渣打台北公益馬拉松」於2019、2020、2021連續三年向跑界傳奇人物致敬，首年以「Be Fearless無所畏懼」為題，鼓勵跑者無懼跑向人生，今年則向美國70年代傳奇中長跑巨星-Steve Roland "Pre" Prefontaine致敬，以 Without Limits 我，勇不設限為題，將施華洛世奇水晶獎牌融合導盲犬足印，展現關懷視障精神的同時，亦鼓勵跑者勇不設限、堅定追求人生夢想。

渣打銀行總經理林遠棟分享：「想起今年一月中，完成了生平第一次的13公里挑戰，除了享受和近3萬名跑者一起無懼開跑的滿滿熱情和活力，看到每一位跑者衝過終點的喜悅、視障陪跑員的合作無間和賽道上的加油聲等，直到現在仍然令我印象深刻。」渣打銀行連續六年推動「渣打視障就業平台」協助視障人才多元就業，截至2020年賽事，將透過賽事累計捐出逾新台幣6,000萬元，成功幫助逾550位視障朋友穩定就業，今年由「Futuremakers」全球性公益計畫接棒，除了延續視障關懷，更擴大幫助16-35歲低收入弱勢青年，擁有實現職業夢想、翻轉未來的機會，號召全民一起跑步做公益，捐出善款幫助年輕世代。

「2020渣打台北公益馬拉松」創造一年比一年更優質的經典賽事，推出七大特色亮點，希望帶給跑者更加精采多元的體驗，也期待透過各界的關注及力量，不間斷地幫助視障及低收入弱勢青年。

今年，啟動記者會邀請渣打銀行林遠棟總經理、代言人蔡依林、U18世界盃棒球賽選手余謙和視障青年黃仁鼎，在化身賽道的舞台上接力出場，開啟青年夢想對談、鼓勵大眾勇敢追夢。青年夢想對談中，出道滿20週年的蔡依林，分享「我一直都對新鮮的事物抱持好奇心，不只在音樂上用心，也勇於接受多方挑戰。我，勇不設限，不怕面對挑戰也希望大家勇敢追求夢想，不放棄。」