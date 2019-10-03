放寬二張50萬元 小額終老險單月賣破萬件

2019-10-03 20:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



因應人口高齡化的趨勢，近幾年金管會積極推動保險養老，鼓勵保險公司開發小額終老保險，7月並放寬二張及50萬上限見成效，據保險局統計，小額終老險6月時才賣6 ,072萬元，之後連二月就賣出1.57億與1.6億元佳績，出現飛躍式倍數跳增，單月也賣破萬件大關！

因高齡社會來，為讓台灣民眾每個人都能享基本壽險的保障，「讓老有所終」因此推出小額終老險，過去限額一張及30萬元，民眾反應太低，為吸引民眾投保，金管會開放自今年7月起，保單主約最高保額從30萬提高至50萬元，一年期傷害保險附約保額最高從2萬元提高至10萬元，且放寬一生只買一張的限制，每人最多可購買二張，同時放寬繳費期間上限。

各家壽險公司紛紛推出新的險種或祭出各種優惠措施，終於激勵出買氣。據保險局統計， 今年六月以前，各月小額終老險的保費收入都沒有破億元紀錄，最高是今年元月的8,857萬元 , 其他都在6、7,000萬元水準，7月正式放寬後，金額就從6,072萬元一舉跳升至1億5,763萬元，同時件數更從3803件，飆高至1萬1116件，成長了192%，將近二倍。

八月時金額更一舉攀至1億6,042萬元，件數亦有9,879件。累計1~8月累計初年度保費已達到7億4651萬元，件數也已來到4萬6415件。今年在政策支持下，可望扭轉小額終老險成長力道停滯的窘境。