張晉源6月又吹哨 金管會要永豐金董事會好好跟員工溝通

2019-10-03 20:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



永豐金9月控告銀行前總經理、金控資深副總張晉源背信罪，並暫停時職務，張晉源也展開反擊，指謫是因為今年6月再度吹哨被報復，金管會今（3）日晚間表示，8月已去函永豐金請稽核單位調查，並請董事會建立適切平台，主動和員工溝通。

2016年爆發鼎興牙材商詐貸逾37餘億元案，牽連19家金融機構，永豐金進行內部大改革，永豐銀前總經理張晉源一連被拔掉包括財務長、發言人以及總經理等職務。

鼎興牙材公司資本額8千萬，卻詐貸超過37億，負責人何英宗是永豐金前董事長何壽川的姨丈，何壽川之後也因諸多幣案爆發一度遭收押。

據周刊報導，張晉源自述表示，9月23日永豐金通知、告他背信罪，25日他的辦公室「被貼上封條」，令他大感錯愕。他說主要是因為「我仍然在追查鼎興詐貸案。」6月會同3位同事再向金管會舉報，可能有銀行內部人利用操控企業信用評等的方式協助鼎興詐貸，並提供事證。同時也透露很多有關何政廷替鼎興施壓的關鍵郵件被消失了，

他「多次向高層反映無效，才向金管會舉報」。但回去沒多久，張的祕書和助理就被調到分行，9月就被控告背信。張晉源說「金管會應該看得懂這之間的關聯。」

銀行局副局長黃光熙晚間說，張晉源6月再度以書面向本會檢舉，主要是以鼎興案為例，說明銀行授信審評有制度上的缺失。7月有請他到金管會說明，之後請銀行總稽核就檢舉內容查明，並請董事會報告。他說，銀行局後續二點處理。一是8月請永豐稽核單位調查、二是請董事會建立平台和員工溝通，要董事會落實檢舉制度。