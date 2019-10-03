因應5G科技 KPMG點出三大關鍵

2019-10-03 19:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



KPMG安侯建業聯合會計師事務所與玉山科技論壇今（3）日舉辦「2019玉山安侯論壇」，安侯企管公司副總經理賴偉晏表示，距離5G技術正式落地前，台灣企業應盡速養成換位思考、擁抱新模式以及跨界整合三大關鍵能力，確保資源投入在對的地方，成功迎接5G新時代的到來。

KPMG主席于紀隆致詞表示，2019年堪稱台灣的5G元年，5G正式開始進入商業化，在這波技術浪潮下，過去25年所作出的改變，可能在未來是25個星期、25個月就會有所革新。根據KPMG今年最新的調查，全球約有55%的企業科技領導者表示，企業在科技領域的投資成長幅度創15年來的新高，有超過75%企業在雲端運算上進行投資，且將近50%已開始大規模採用雲端運算技術。

于紀隆表示，未來依著5G的技術，台灣事實上也要轉型，現在正處於重要的轉捩點浪潮上，KPMG建議企業，不應該單打獨鬥，而是要透過平台之間的串連與合作，結合政府與更多的力量因應。

因應5G科技起步，賴偉晏表示，距離5G正式商業應用，仍需要一段時間，這段時間正是企業能否成功轉型的黃金關鍵期，企業必須要從現在開始，建構客戶為中心的企業文化，除了要「Think like Customer」，更要能「Think Ahead」，這個能力往往是以代工為主的台灣企業，過去較不擅長的議題。

賴偉晏表示，當萬物連網後，產品跟客戶的互動頻度頓時變得緊密與頻繁，擁抱5G科技所驅動的新商業模式，對企業而言更加重要，企業應以「服務設計」的角度來思考新的商業模式，現在已經可以觀察，「移動」科技將是未來5G投資的重點。

賴偉晏指出，跨界整合的能力也是重中之中，產業疆界的模糊化將會以更快的速度發生，跨領域合作的開創力以及整合力將為比過往來的更加重要。

安侯企管公司董事謝昀澤指出，在未來科技爆發的時代，新興科技不再只是追求創新，更要創造商業價值，數位科技本來就應當追求創意，但是選擇創業之後，要追求的更是可落地運用的數位轉型商業模式。

安侯企管董事劉彥伯則強調，企業往往在兼顧顧客與事業的過程中，太勤於改善現有服務與產品，反而忽略破壞性競爭者的出現，而錯失創造更大商業價值的破壞性創新機會。

劉彥伯表示，若企業在創新轉型策略上，能夠從商業模式、平台與顧客體驗三大方向去靈活調整適合自己的數位轉型發展藍圖，那麼在轉型的路上更能事半功倍。