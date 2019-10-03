助退休準備 中信銀首推退休理財規劃顧問認證

2019-10-03 19:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中國信託商業銀行連續四年與《遠見雜誌》合作「家庭理財暨樂活享退指數大調查」，今(3)日發表本年度調查結果，樂活享退指數為51.8分，連續四年不及格，並顯示國人退休準備五大警訊。

有感國人對退休準備不足，中國信託銀行與中華民國退休基金協會、政治大學聯手培訓與認證國內首批退休理財規劃顧問(Retirement Financial Advisor，RFA)，預計明(2020)年可有逾450位退休理財顧問在全台分行服務，提供民眾完善的退休理財規劃服務。

「2019家庭理財暨樂活享退指數大調查」調查國人退休規劃滿意度、準備足夠度、過理想退休生活的信心度，三項指標均不及格，報告更顯示五大警訊。

首先是「樂活享退指數連續四年不及格」，首度納入調查的30世代僅41.8分是各個世代中最低。

其次是退休理財工具太保守，且「愈年輕愈保守」，前三大理財工具是保險、儲蓄或定存、股票，60歲以上持有股票的比例居各世代之冠，反而有超過六成的30世代最青睞儲蓄或定存，以目前定存利率僅1%，遠不及通膨率，尚無法有效累積資產。

第三，低估退休生活費，調查中民眾自行估算退休後每月家庭支出約新臺幣3.2萬元，但根據主計總處「家庭收支調查報告」，退休後基本家庭支出平均每月新台幣4.7萬元。

此外，近五成民眾成為「退休準備拖延症候群」，以40世代為例，雖認知應有退休規劃，現階段仍最專注於子女教育；明知十年後應做的規劃，卻未執行的三大原因為「收入太少、錢不夠」、「已有家人規劃」、「不急／十年還很久」。

最後是仍有兩成民眾認為退休後可由子女或家人供養，尤其60歲以上比率更近三成，然而受高齡、少子化影響，年輕一代壓力更大、對自己的未來也沒信心，各世代皆應為自身的退休金做好準備。