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App綁定信用卡消費要注意 金管會提兩自保作法

2019-10-03 19:45經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

電子支付夯，愈來愈多商家會透過App綁定信用卡方式。 路透
電子支付夯，愈來愈多商家會透過App綁定信用卡方式。 路透
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電子支付夯，愈來愈多商家會透過App綁定信用卡方式，由消費者刷卡支付款項，但不少商家在服務到期後若消費者沒有主動取消，商家就會繼續扣款，金管會提醒消費者事前看清契約，事後可透過爭議款項處理，維護自身權益。

不少運動、送餐等商家透過App綁定消費者信用卡後，不再逐次授權刷卡，是否有消費者保障機制，可隨時停扣或提醒每次刷卡的機制？金管會銀行局副局長黃光熙表示，民眾若有類似問題，第一步可以先向商家反映，無法解決時，接著可以檢具文件向發卡銀行申請，做爭議款項處理。

對於如何申請爭議款項處理？銀行局官員表示，可以先打給發卡銀行客服，客服會說明有相關申請文件，填具後銀行就會受理申請案件。

至於有些商家在消費者刷卡使用第一期後，第二期不想再繼續消費，例如視訊平台等，看了第一期，不想再看第二期時，但商家已扣款，如何處理？

官員表示，消費者可以表達要取消訂閱，不再續訂了，過去確實有接獲消費者這類反映指出，到期後消費者若未說不再續訂，商家就會直接以續訂方式扣款，這種情況下，若消費者已向商家反映不再續訂，若商家已接到持卡人不同意續約時，就應退款。

對於消費者使用App綁定信用卡時，該如何自保？官員表示，第一，消費者在綁定信用卡前，契約內容一定要看清楚，商家有請你任作何授權一定要看清楚，以免未取消授權而被繼續扣款。

第二，事後，如果有發生任何爭議款項，都可以先向商家反映，若無法處理時，可找發卡銀行處理。

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