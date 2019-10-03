三年期滿解禁 南山產險總座：重回商業險市場三年拚三成

2019-10-03 19:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



南山產險併購更名三年內不得開賣大型企業險的期限，9月1日正式解禁。南山產險總經理蔡漢凌今（3）日下午參加「我的南山產物時代」微電影徵選大賽後接受採訪時表示，解禁後南山產險將重回商業險市場，初步鎖定國內大型企業，三年內目標希望個人險與企業險總保費收入的比例達到七比三，商業險達到三成比重，且預估到年底前整體保費收入仍有25%以上高成長率。

南山人壽於2016年購併原美國AIG國際集團在台子公司美亞產險之個人險、中小企業商業保險業務後，正式跨足產險領域，成立新的子公司南山產物保險股份有限公司。但原AIG還是透過新加坡商AIG在台灣分公司專營跨國及商業險。同時這部份跟南山產有簽定契約，南山產險三年內不能跨足商業險與大型企業險。不過此禁令只到8月底，9月1日開始南山產險可以跨足，公司也已準備好要大舉切入。

蔡漢凌說，南山產險總保費收入的結構，過去個人險與企業險的比重大約為八比二。目前市場上各家產險個人險與企業險的比重大約是七比三，南山產未來跨足商業險與大型企業險後，目標希望在三年內跟上市場水準，亦即企業險的比重要拉高到三成，不過個人險也要繼續保持高成長率，尤其是南山產已連續三年保費收入都維持25~30%以上成長率，前年是33%、去年是28%，今年前八月約在23~24%，預估到年底前整體保費收入可較去年再成長25%。這個成長率目前在14家產險中僅次於國泰世紀產險，蔡漢凌說，「明年應該還是會維持雙位數成長」。