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三年期滿解禁 南山產險總座：重回商業險市場三年拚三成

2019-10-03 19:32經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

南山產險併購更名三年內不得開賣大型企業險的期限，9月1日正式解禁。南山產險總經理蔡漢凌今（3）日下午參加「我的南山產物時代」微電影徵選大賽後接受採訪時表示，解禁後南山產險將重回商業險市場，初步鎖定國內大型企業，三年內目標希望個人險與企業險總保費收入的比例達到七比三，商業險達到三成比重，且預估到年底前整體保費收入仍有25%以上高成長率。

南山人壽於2016年購併原美國AIG國際集團在台子公司美亞產險之個人險、中小企業商業保險業務後，正式跨足產險領域，成立新的子公司南山產物保險股份有限公司。但原AIG還是透過新加坡商AIG在台灣分公司專營跨國及商業險。同時這部份跟南山產有簽定契約，南山產險三年內不能跨足商業險與大型企業險。不過此禁令只到8月底，9月1日開始南山產險可以跨足，公司也已準備好要大舉切入。

蔡漢凌說，南山產險總保費收入的結構，過去個人險與企業險的比重大約為八比二。目前市場上各家產險個人險與企業險的比重大約是七比三，南山產未來跨足商業險與大型企業險後，目標希望在三年內跟上市場水準，亦即企業險的比重要拉高到三成，不過個人險也要繼續保持高成長率，尤其是南山產已連續三年保費收入都維持25~30%以上成長率，前年是33%、去年是28%，今年前八月約在23~24%，預估到年底前整體保費收入可較去年再成長25%。這個成長率目前在14家產險中僅次於國泰世紀產險，蔡漢凌說，「明年應該還是會維持雙位數成長」。

重回商業險市場後「初步鎖定國內大型企業」，蔡漢凌說，南山產險八成的業務來源來自母集團南山人壽的業務大隊，擁有許多企業主等豐沛的資源，初期還是會以商匪火險、各種公共責任險、產品責任險等、董監事責任險等，自留比率較高為優先發展重點，跨國風險較高或自留率低需要再保的留在後面，「顧面子前先顧裡子」；至於個人險方面，今年來高速成長八成的個人旅平險、不便險仍會繼續推動，車險強調一通電話30分鐘現場服務，將啟動國內唯一的電腦自動派案系統，年底前將申請專利，另外過去跟南山人壽有重疊而不賣的傷害險方面，明年也考慮會跟人壽一併考量，未來會依不同通路需求來搭配協調。

南山產物今（3）日舉辦「我的南山產物時代」微電影徵選大賽頒獎典禮。南山產物總經理...
南山產物今（3）日舉辦「我的南山產物時代」微電影徵選大賽頒獎典禮。南山產物總經理蔡漢凌表示，南山產物成立屆滿3年，這3年來南山產物已兌變走到對的方向，其中的改變甚至比前身是美亞產險，在7年前合併中央產物的難度更多，現在南山產物每位同仁桌上都有一句「從客戶角度思考」，南山產物舉辦微電影比賽，是持續保險公益服務精神，透過溫馨接觸，發揮保險穩定社會的力量。記者葉憶如／攝影
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