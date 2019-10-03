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中華獨董協會首推課程 獨董不必考證照但應進修

2019-10-03 19:23經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

中華獨立董事協會理事長駱秉寬今（3）日指出，獨立董事不必以「證照」制度規範，但應要求擔任前參加專業培訓課程，強化獨立董事職能。協會將在自10 月24日（四）至11月20日（三）辦理獨董專業課程，受台灣證交所及櫃買中心認可，得認列董監進修時數。

駱秉寬表示，獨立董事責任重且風險大，中華獨立董事協會除推出專業課程供獨董進修全方位知識，也提供獨立董事免費法律諮詢，當獨董遭遇法律爭議時，可透過協會資源協助自保。

據投保中心統計，至今年2月為止就有14名獨董和128位監察人被告的團體訴訟案件中，總求償金額高達261億元，平均每件求償金額高達6.4億元左右。

駱秉寬說，獨董年薪報酬不一，有的高達千萬元，有的不到50萬元，試想一名獨董月薪報酬不過數萬元、一旦被求償金額卻如此驚人，顯然獨立董事的報酬和相對應的風險和責任不符合比例原則，這是所有獨立董事最關切的問題。

為強化獨立董事的職能與董事會運作，提升公司治理的品質，中華獨立董事協會「獨董菁英研訓院」自10 月24日(四)至11月20日(三)辦理「獨立董事暨公司治理基石課程」。

獨董協會表示，經台灣證交所及櫃買中心認可，董監進修課程可認列董監進修時數，但是，駱秉寬強調，獨董不應以時數學分為已足，在大多元學習時代，獨董雖然已具備某一領域的專業，但跨領域的專業知識更是重要，再厲害的獨董也難免有不足的地方。

駱秉寬指出，獨立董事雖不必以「證照」制度來規範，但可以要求擔任獨立董事之前參加專業培訓課程，具備相當的基礎知能後再擔任獨董，以免成為誤闖叢林的小白兔。

獨董協會邀集國內經濟、法律、財務、政策與公司治理領域等產、官、學、業界專家擔任講座，針對「經濟趨勢及風險評估」、「解讀財報資訊」、「股東行動主義與非合意併購」及「法律責任」四個面向提供專業知識及經驗。

駱秉寬指出，獨董菁英研訓院課程分為三階段，除今年基石課程之外，明年再推出「精鍊課程」及「獨董大師研訓班」。精鍊課程將以董事會實務案例解說及分析，主要對於公司營運、財務、商務、法務及企業社會責任面臨問題時，如何做出正確合理的決策判斷來研討。

而獨董大師研訓班講座將會邀請知名的風險管理大師和企業領袖擔任講座，親臨分享經驗交流，提升各產業、各領域獨董的專業知能與決斷能力，落實公司治理。

中華獨立董事協會於今年1月8日正式成立，以獨立董事和董事會核心成員為主的菁英型社團法人組織，致力「強化獨立董事的素養、提升公司治理的品質、壯大資本市場的價值」三大目標，目前已有150名以上會員加入。包括重視公司治理的國泰金控、富邦金控、中信金控、台新金控、彰化銀行、遠東商銀、華泰銀行與中華票券金融等金融業及KPMG安侯建業、EY安永聯合會計師事務所等。

中華獨立董事協會將在自10 月24日（四）至11月20日（三）辦理獨董專業課程，...
中華獨立董事協會將在自10 月24日（四）至11月20日（三）辦理獨董專業課程，受台灣證交所及櫃買中心認可，得認列董監進修時數。圖／中華獨立董事協會提供
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