富邦證券、富邦期貨 今日與工會續簽團體協約

2019-10-03 18:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



為打造勞資和諧的職場環境，富邦金控旗下富邦證券、富邦期貨今(3)日分別與富邦金融控股公司集團工會續簽團體協約，以具體行動持續響應政府對於勞動三法的推動，展現對員工的具體承諾，持續開創勞資關係與員工權益的新里程碑！

富邦證券、富邦期貨今日舉辦團體協約簽約典禮，富邦證券由總經理程明乾代表、富邦期貨由總經理張雅斐代表，與富邦金融控股公司集團工會簽訂團體協約。勞動部次長劉士豪、勞動部勞動關係司司長王厚偉，及台北市勞動局局長賴香伶親自出席，共同見證這個促進勞資關係與勞工權益的重要時刻。

程明乾表示，富邦證券在2015年率金融業之先，與工會簽下第一次的團體協約，建立優於法令的勞動條件及員工福利。但富邦並不因此自滿，在去年三月前次團體協約屆滿前，再次與工會展開團體協約的協商，並經歷四次協商即達成雙方共識，達成共識之條文共31條。其中包括優於法令規定的退休條件，期盼同仁享有更佳的退休生活；也納入優於法令的產假及生育、育兒補助等福利。生育補助方面，第一胎補助壹萬元，第二胎起每名胎兒補助貳萬元；另提供零至六歲子女每年叄仟元的育兒補助，讓員工在職場上更無後顧之憂。

程明乾強調，本次團體協約的簽訂，是勞資關係更進一步的里程碑，富邦證券未來將持續營造和諧的勞資環境，與工會維持良好的互動關係，唯有打造勞資和諧的職場環境，才是富邦營造幸福企業的關鍵。

張雅斐表示，富邦始終以誠信及遵法為基礎，持續精進優於法令規定的勞動條件及員工福利，以凝聚組織團結並加深員工對企業的認同感。富邦深信，企業的永續發展必有賴於穩健的勞資關係，賦予員工更好的勞資環境更是富邦持續追求的目標，在此感謝勞資雙方代表於協商過程中的辛苦付出，期望雙方共創更美好的未來。

富邦金控人資長陳昭如表示，富邦金控連續十年蟬聯金控業獲利第一，維持亮眼經營績效的同時，也將員工視為公司最重要資產，致力提升員工權益。富邦金控旗下包括台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險及富邦期貨已陸續於2015、2016年簽訂團體協約，今天富邦證券、富邦期貨同時續簽團體協約，代表富邦金控打造幸福企業，實踐企業社會責任的決心與承諾。