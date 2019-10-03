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指郭台銘是「3億男」 周玉蔻判賠200萬確定

顧立雄感謝防洗錢佳績唯獨忘她 蘇揆：真是不禮貌

2019-10-03 16:12聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
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我國在APG洗錢防制評鑑獲得好成績，行政院長蘇貞昌金管會主委顧立雄、經濟部次長王美花等人都出席表揚大會。顧立雄在台上致詞時對公、私部門人員一一點名感謝，但卻被蘇貞昌「抓到」顧唯獨忘記感謝老婆王美花，當場開玩笑說：「感謝經濟部次長王美花『賢伉儷』，顧主委剛剛感謝唯獨忘了老婆，真是不禮貌！」

行政院洗錢防制辦公室今下午舉行「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」，金管會主委顧立雄在致詞時表示，兩年多前他到任金管會，當時金管會同仁就已不眠不休努力進行洗錢防制評鑑。最近金管會內部開業務會報，有人提議將洗錢防制當中辛酸、付出等心路歷程出一本書，將這經驗傳承下去。

顧立雄說，透過洗錢防制過程中，他體會到風險監理，將反應到檢查局檢查時內部稽核項目，要求金融業針對風險建立稽核制度，以風險為基礎建立信用風險評核，「我特別印象深刻，蘇院長第一天到任，就要求洗錢防制跟簡政便民，我們會持續努力，以風險為基礎跟國際接軌。」

蘇貞昌致詞時說，會發生洗錢，第一是有錢，有錢就搞怪，第二是錢不乾淨，錢不乾淨就要防，才能防止不乾淨的錢得逞。過去官部門防得不好，政府機關被評比不及格，去年有16項不及格，現在大家一起努力，最短時間成為最佳等級，是政府跟民間公司一起各方幫忙的成果，「台灣過去在國際上只有被打壓，要祈求人家對我們好很難，但國際評比有很好成績這假不了。」

蘇貞昌也笑說，他去年選舉會選輸就跟洗錢防制有關。他說，很多小商家在銀行對面賣早餐，每天中午老闆拿著錢去銀行，銀行小姐每天都問那老闆「你叫什麼名字、你這錢哪裡來、你要做什麼用」，老闆很無奈想說「小姐你每天早上都來我這吃早餐會不知道嗎」，行員小姐說「沒辦法我上頭給我一張表只能天天問」。蘇貞昌說，他聽到後就跑去銀行，要求50萬以下例行性的業務不要再天天問，蘇貞昌說：「我這樣要求後，銀行不理我，後來我就沒選上。」之後他回任行政院長，在一次院會後請顧立雄交代給各銀行董事長、總經理，更建議顧立雄派50個神秘客去銀行實地看看，馬上就有效。

洗錢防制蘇貞昌顧立雄王美花金管會
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