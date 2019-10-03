台灣獲APG洗防評鑑最佳成績 蘇揆感謝參與單位、人員

2019-10-03 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑報告中，台灣獲得最佳成績「一般追蹤」。行政院長蘇貞昌今（3）日特別出席「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」，除頒予金融機構、非金融事業或人員共49座「受評獎」，以及多座特別感謝獎，並向在場於洗錢防制評鑑過程中付出努力的公、私部門人員，三度鞠躬表達謝意。

行政院洗錢防制辦公室今舉辦「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」，蘇揆、法務部長蔡清祥、金管會主委顧立雄、洗防辦主任陳明堂、財政部長蘇建榮等，皆出席共襄盛舉。洗防辦指出，本次活動頒發49座「受評獎」，其中頒給金融機構的有25家，頒給非金融事業或人員的有24座。

蘇揆表示，過去台灣在洗錢防制評鑑上有16項項目不及格，如今在洗防辦等單位以及民間各界先進努力下，在短短時間內獲得最佳等級，這是由政府、業界的公司與銀行等幫忙，取得此團隊成績。蘇揆三度向在場人員鞠躬，對本次洗錢防制獲得佳績表達感謝與對未來持續努力的期許。

蘇揆回顧，之前他就任行政院長第四天，就要求銀行臨櫃交易金額在新台幣50萬元以下的，只要是固定客戶進行例行交易，就要簡政便民；在就任閣揆首日，就到桃園機場視察非洲豬瘟疫情防治工作，並要求入境行李百分之百檢查，如今成為中國大陸周圍各國中，唯一守住非洲豬瘟疫情的地區。

蘇揆表示，蔡總統上任後，要求加強洗錢防制的國際評比，以及完備法制，行政院也就由設立專責辦公室，以行政院層級協調各部會，並邀請民間業界一起協助，在同仁們鍥而不捨的努力下，每一項項目都獲得最好成績，台灣就是藉由最好與最強的人才合作，才能在世界占有一席之地。

蔡清祥表示，洗錢防制涉及金融、經濟、稅務、關務、司法等領域，涉及多個部會，不能由單一法務部處理，因此建議行政院成立跨部會的洗房辦，也獲得行政院的首肯。他說，本次洗錢防制評鑑面臨多個挑戰，能得到此成績很高興，但未來還要為洗錢防制更努力，要讓世界看到台灣在洗錢防制上的貢獻。

顧立雄指出，金管會藉由參與洗錢防制評鑑的實戰過程，體會到風險監理模式的意義，所謂高風險、中風險與低風險大家都琅琅上口，這部分反映到內部稽核這一塊，例如金融業的金融風險，就是希望建立以風險為基礎的內部評等，未來金管會會持續努力與國際規範接軌，也以風險管治為監理基礎，持續努力。