能否樂退關鍵在收入 8萬元是分水嶺

2019-10-03 16:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



為了一探年輕人的退休準備情況，《遠見》與中國信託銀行合作，展開家庭理財暨樂活享退指數大調查，今年首度將30至39歲的青壯年納入調查對象。構成指數的三大面向，分別是「對目前退休規劃的滿意度」、「退休準備的足夠度」與「退休後能過理想生活的信心度」，請受調者以程度0到10分自評 。

結果顯示，國人的退休規劃滿意度平均5.2分、準備足夠度4.8分、過理想退休生活的信心度5.5分，稱不上及格；不同世代間的差距也頗大，50歲是分水嶺，尤其在滿意度、足夠度上，必須過了50歲，才有較好表現。

再將分數加總，換算為台灣家庭樂退指數，滿分100分，三大面向皆有評分者才可納入換算。結果顯示，今年度的總體樂活享退指數51.8分，而且愈年輕，樂退指數愈低，30世代僅41.8分，40世代47.1分，50世代55.9分，60歲以上則首度及格，達60.5分。

可見拉低分數的關鍵是30世代，若將其排除，40歲以上樂退指數來到四年來最高的54.8分。

「收入」也影響退休準備程度，若以2018年主計總處公布的台灣家庭月平均收入約8.6萬元為界，月收8萬以上族群樂退指數55.5分，8萬以下46.8分，差距近10分。