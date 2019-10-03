金管會推動新版藍圖計劃 五大面向加值公司治理

2019-10-03 13:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



金管會今（3）日於行政院會報告「2018-2020公司治理藍圖及推動執行情形」指出，金管會已啟動新版三年計畫，將透過深化公司治理文化、發揮董事會職能、提升資訊揭露、促進股東行動以及強化法令規章遵循等五大面向，推動我國企業及投資人重視公司治理，並以根植公司治理文化、創造友善投資環境為主要目標。

金管會指出，已與台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及台灣集中保管結算所等單位，已實施的重要措施，包括推動公司治理指數及永續指數，包括已全面辦理公司治理評鑑，證交所由評鑑結果前20%上市公司篩選編製「台灣治理100指數」，並與富時指數公司合作篩選E（環境）、S（社會）、G（治理）表現優良的上市公司，編製「FTSE4Good台灣永續指數」。

要求設置公司治理主管方面，為協助提供董監事執行業務所需資訊及法令遵循，以強化董事會職能，該會自今年分階段要求實收資本額達一定金額的上市櫃公司及金融業，都應設置公司治理主管。截至今年應設置之上市櫃公司共有134家，都已完成設置。

規範全體上市櫃公司應設置審計委員會及興櫃公司應設置獨立董事，為強化上市櫃公司及興櫃公司董事會的監督功能及獨立性，金管會依據證券交易法要求全體上市櫃公司都應設置獨立董事，另上市櫃公司及興櫃公司應分別於2020到2022年，全面完成設置審計委員會及獨立董事。

金管會指出，在上述部分，截至今年6月底，上市櫃公司已設置審計委員會家數達1,065家，達成比率62.35%，興櫃公司設置獨立董事家數達234家，達成比率96.69%；配合2018年上市櫃公司電子投票全面採行，要求自2021年起董監事選舉都應採行提名制，採候選人提名制之上市櫃家數，2019年度已達1,314家，相較於2015年的395家，成長幅度高達232%。

針對強化英文資訊揭露部分，為提供外國投資人便於查詢上市櫃公司資訊，該會自2019起，分階段要求外資持股達一定比率或實收資本額達一定金額的上市櫃公司，須公告「英文版」股東會議事手冊、年報、年度財務報告及重大訊息，預計於2024年全體上市公司及實收資本達6億元上櫃公司將提供前開英文資訊。

有關公布全體上市櫃公司員工薪資資訊，該會除要求上市櫃公司應公告員工薪資費用及人數相關資訊外，並督導證交所及櫃買中心公布上市櫃公司「非擔任主管職務之全時員工薪資」資訊，並要求平均薪資低於50萬元等公司，應提出「公司經營績效與員工薪酬之關聯性及合理性說明」，2020年起將再增加揭露非主管全時員工之「薪資中位數」資訊，以強化上市櫃公司企業社會責任。

最後是修正《證券交易法》，以強化公司治理相關法規遵循。證交法已於4月17日修正公布，對於公開發行公司違反「審計委員會行使職權辦法」及「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」者，增訂相關裁罰依據，以強化公司治理規範。