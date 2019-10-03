親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

脫歐30天倒數！英國「最終誠意方案」 歐盟審慎悲觀

通霄海岸女屍朝殺人案偵辦 涉案女子疑金錢糾紛起殺機

金管會推動新版藍圖計劃 五大面向加值公司治理

2019-10-03 13:23經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

金管會今（3）日於行政院會報告「2018-2020公司治理藍圖及推動執行情形」指出，金管會已啟動新版三年計畫，將透過深化公司治理文化、發揮董事會職能、提升資訊揭露、促進股東行動以及強化法令規章遵循等五大面向，推動我國企業及投資人重視公司治理，並以根植公司治理文化、創造友善投資環境為主要目標。

金管會指出，已與台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及台灣集中保管結算所等單位，已實施的重要措施，包括推動公司治理指數及永續指數，包括已全面辦理公司治理評鑑，證交所由評鑑結果前20%上市公司篩選編製「台灣治理100指數」，並與富時指數公司合作篩選E（環境）、S（社會）、G（治理）表現優良的上市公司，編製「FTSE4Good台灣永續指數」。

要求設置公司治理主管方面，為協助提供董監事執行業務所需資訊及法令遵循，以強化董事會職能，該會自今年分階段要求實收資本額達一定金額的上市櫃公司及金融業，都應設置公司治理主管。截至今年應設置之上市櫃公司共有134家，都已完成設置。

規範全體上市櫃公司應設置審計委員會及興櫃公司應設置獨立董事，為強化上市櫃公司及興櫃公司董事會的監督功能及獨立性，金管會依據證券交易法要求全體上市櫃公司都應設置獨立董事，另上市櫃公司及興櫃公司應分別於2020到2022年，全面完成設置審計委員會及獨立董事。

金管會指出，在上述部分，截至今年6月底，上市櫃公司已設置審計委員會家數達1,065家，達成比率62.35%，興櫃公司設置獨立董事家數達234家，達成比率96.69%；配合2018年上市櫃公司電子投票全面採行，要求自2021年起董監事選舉都應採行提名制，採候選人提名制之上市櫃家數，2019年度已達1,314家，相較於2015年的395家，成長幅度高達232%。

針對強化英文資訊揭露部分，為提供外國投資人便於查詢上市櫃公司資訊，該會自2019起，分階段要求外資持股達一定比率或實收資本額達一定金額的上市櫃公司，須公告「英文版」股東會議事手冊、年報、年度財務報告及重大訊息，預計於2024年全體上市公司及實收資本達6億元上櫃公司將提供前開英文資訊。

有關公布全體上市櫃公司員工薪資資訊，該會除要求上市櫃公司應公告員工薪資費用及人數相關資訊外，並督導證交所及櫃買中心公布上市櫃公司「非擔任主管職務之全時員工薪資」資訊，並要求平均薪資低於50萬元等公司，應提出「公司經營績效與員工薪酬之關聯性及合理性說明」，2020年起將再增加揭露非主管全時員工之「薪資中位數」資訊，以強化上市櫃公司企業社會責任。

最後是修正《證券交易法》，以強化公司治理相關法規遵循。證交法已於4月17日修正公布，對於公開發行公司違反「審計委員會行使職權辦法」及「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」者，增訂相關裁罰依據，以強化公司治理規範。

4G薪資金管會
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

保單貸款變熱了 7月底餘額創新高

2019-10-03 00:12

開學、報稅 保單借款旺季

2019-10-03 00:10

金管會嚴控ETF投資人比率

2019-10-02 23:56

ETF投資設限30％ 外資納管

2019-10-02 23:50

外資ETF交易 仍有靈活度

2019-10-02 23:49

京城銀員工最會賺 706萬元奪冠

2019-10-02 23:47

元大人壽 捐款偏鄉興學

2019-10-02 23:45

玉山金 蟬聯最受尊崇企業

2019-10-02 23:45

解決纏繞多年歷史包袱 開發金出清群益金鼎股

2019-10-02 23:45

台股盤中逐筆擬真平台 好禮周周抽

2019-10-02 23:24

IPO市場 逐步回溫

2019-10-02 23:24

元大壽捐資興學 總經理林則棻送愛到屏東偏鄉國中

2019-10-02 18:34

旅遊馬祖提款更方便 中信ATM進駐南竿小七

2019-10-02 15:54

玉山銀行首推Mobile ID行動身分識別服務

2019-10-02 15:35

期貨、投信業3新國際論壇 尋找台灣「金」亮點

2019-10-02 14:38

遊日韓想無腦刷 選卡把握2原則

2019-10-02 14:35

丹頂鶴、鯉魚旗 東京奧運誰「卡」讚

2019-10-02 14:35

獵豹復出 辜家二少掌開發資本

2019-10-02 00:42

沉潛十年 辜家二少準備大展身手

2019-10-02 00:38

權民搶百萬競賽 報名火熱

2019-10-02 00:05

期交所論壇 點亮商機

2019-10-01 23:51

期貨保證金調整 2日一般交易時段結束後起實施

2019-10-01 23:51

保單活化 前九月僅34件

2019-10-01 23:31

快速核保 南山創新服務

2019-10-01 23:31

李長庚：台商回流 有利金融產業

2019-10-01 23:30

一銀在地關懷 深耕高雄

2019-10-01 23:30

台壽獵樓 相中四案

2019-10-01 23:30
看更多

熱門文章

影／星宇航空制服亮相！空服員金銀洋裝 巴黎名伶風

2019-10-02 15:26

知名設計師林尹培袞操刀 星宇航空座艙及制服曝光

2019-10-02 14:50

哪家國銀員工最會賺？京城、上海、兆豐奪前三

2019-10-02 19:38

影／星宇航空制服亮相！張國煒：不會失掉台灣人的面子

2019-10-02 18:51

星宇航空座艙搶先曝光 定調大地暖色系主打以家為概念

2019-10-02 14:46

張國煒自豪照顧員工有名 但沒熱情只想薪水的人不要來

2019-10-02 16:10

張國煒：要讓不是很美的空服員看起來很漂亮

2019-10-02 17:37

網友發文「感覺經濟不景氣」 鄉民：行業別差很大

2019-10-02 21:04

Garmin首度為星宇航空客製機長與座艙長專屬智慧表

2019-10-02 20:29

保單貸款變熱了 7月底餘額創新高

2019-10-03 00:12

京城銀員工最會賺 706萬元奪冠

2019-10-02 23:47

星宇明年開航 張國煒：票價會比其他航空貴個幾百塊錢

2019-10-02 18:44

星宇航空制服大秀 為開航暖身

2019-10-02 17:07

ETF投資設限30％ 外資納管

2019-10-02 23:50

承包工程開發票 兩點不漏

2019-10-02 22:43

台北紡織展 環保大秀登場

2019-10-03 00:45

微星、技嘉 出貨喊衝

2019-10-02 23:17

中信送暖 馬祖南竿7-11有ATM了

2019-10-02 15:49

利率將連14凍 央行總裁透露今年以前不降息

2019-10-03 10:19

微軟用賽靈思晶片 晶圓一哥間接受惠

2019-10-03 00:39

策略經營／陳亭如大頭目會議 溝通決策

2019-10-02 22:51

台泥張安平：和平廠將變身循環生態工廠

2019-10-02 18:47

緯創衝刺AI 拚數位轉型

2019-10-03 00:39

吳政忠看5G發展 第四條高速公路

2019-10-03 00:17

星宇航空制服今亮相 首航馬、越、澳門

2019-10-02 14:38

金管會嚴控ETF投資人比率

2019-10-02 23:56

被動元件三巨頭下跌有撐 12月拉貨潮可期

2019-10-03 10:26

星宇制服亮相 打時尚牌

2019-10-03 00:43

超微處理器獲戴爾力挺 市占估躍進

2019-10-02 14:38

玉山金 蟬聯最受尊崇企業

2019-10-02 23:45

衝刺AI 廣達、鴻海不手軟

2019-10-02 14:37

斯其大參與台電低壓智慧電表建置採購案獲訂單2.57億元

2019-10-02 21:25

不只是制服！星宇航空時裝大秀磅礡登場

2019-10-02 18:12

知名設計師林尹培袞操刀 星宇航空新制服今發表

2019-10-02 16:25

有線電視搶OTT市場 串流電視平台業者盼把餅做大

2019-10-03 10:19

嘉聯益 今補選董事、獨董

2019-10-02 23:16

集邦：半導體明年脫離谷底

2019-10-03 00:40

5G競標申請3日截止 5大電信全數遞件

2019-10-02 18:41

地下停車場對外收費 課房屋稅免徵營業稅

2019-10-02 22:43

數位行銷／Podcast引爆聲音新商機

2019-10-02 22:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top