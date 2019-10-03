日月光3億美元綠色國際債券 正式發行

2019-10-03 11:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



北富銀、富邦證主辦承銷的日月光投控（3711）3億美元綠色債券，今（3）日正式掛牌發行；債券分為3年期2億美元及5年期1億美元，發行利率分別為2.15％及2.5％，為台灣首檔由非金融機構所發行的綠色國際債券，成功開啟台灣國際債券市場的綠能新頁。

北富銀表示，綠色經濟轉型為當前全球企業發展高度關注的議題，綠色債券成為全球債市的重要增長來源。北富銀長期推動企業與社會的永續發展，持續落實「富邦金控永續經營（ESG）願景工程」，這次與富邦證券攜手合作為日月光主辦承銷綠色債券，並由富邦證券負責輔導日月光送件，北富銀擔任受託、還本付息機構及提供發行之專業諮詢服務。

日月光表示，日月光為亞洲綠債先驅，曾於2014年推出亞洲第一檔由製造業發行的綠色債券，也是台灣首家發行綠色債券的企業。

過去台灣綠色國際債券都由金融機構發行，日月光這次能以首檔非金融機構發行的綠色債券在台灣櫃買中心外幣計價國際債券市場順利掛牌，不僅可提升整體產業對綠能永續的重視，更具有推動台灣綠色債券市場健全發展的指標性意義。

這次發行綠色債券的綠色投資計畫，是委由勤業眾信聯合會計師事務所專業評估及認證，符合櫃買中心「綠色債券作業要點」及國際資本市場協會（ICMA）所訂定之綠色債券原則（GBP）。

計畫範圍主要針對再生能源及能源科技發展、能源使用效率提昇及能源節約、溫室氣體減量、廢棄物回收處理或再利用、水資源節約、潔淨或回收循環再利用等項目類別，所需資金總額為101.05億元，除少部份自有資金外，主要將由本次綠色債券發行所得的3億美元支應，預計可減少碳排放量合計達281,083公噸／年。