外銀：東南亞、兩岸都有客戶資金回流或匯出

2019-10-03 10:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



外銀業者指出，近期觀察到，兩岸三地、東南亞都持續有客戶資金往來匯回或匯出，也有港人來台開財管戶頭或是串聯香港戶頭，雖然很難推斷與美中貿易戰或是香港反送中有關，但台灣財富管理必須要先做好準備，以便迎接未來可能與國際市場財富管理競爭挑戰。

外銀業者指出，台灣財富管理市場競爭雖激烈，但餅持續在擴大，持續看到台商與港人陸續來台落腳開戶，以及潛在正在成長的高新白領階級市場，如果能搶先切入兩塊市場，將更可以擴大財富管理大餅。

加上金管會已經開始積極研議「媲美星港財管新方案」，最吸睛的開放「境外結構型商品連結台股」備受外銀業者注目，假設可以連結國內利率、匯率金融商品，外銀看好台灣可以與新加坡媲美亞太財富管理地位。

滙豐銀宣布集團耗費一年時間全面升級財管系統，同時推出兩大新財富管理服務：宣布推出家庭財富管理帳戶，配偶與自己加總起來帳戶餘額300萬元就可以申請匯豐銀卓越理財財富管理帳戶，並推出可以綁定9種外幣現鈔的VISA金融卡，持卡人可以在國外提領9種外幣現鈔，包含新加坡、日圓、港幣、澳幣、英鎊、美元等，一卡每日可提領等值30萬元，16歲以上可申請。

滙豐銀指出，過往家庭成員都是各自開立財富管理戶頭，每一個戶頭往來資產300萬元，但升級後，家庭成員只要有一人是卓越理財客戶，配偶與子女便也可以申請財富管理帳戶，與主帳戶劉結後，可以同享卓越理財的服務與優惠，且不受原先帳戶餘額300萬元限制。

滙豐銀個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，滙豐銀客戶多偏好跨國開戶、或是子女到海外受教育，升級後，更適合高新上班族等家庭。

星展銀同樣鎖定財富管理頂級客群，推出市場首張具感應式刷卡功能的無限卡，主打國際奢華飯店住宿升等、台灣指定飯店住宿優惠禮遇外，卡友累積年消費滿額即回饋貴賓專屬遊艇社交饗宴及尊榮快速通關，合作的飯店還包括文華東方酒店、半島酒店等。