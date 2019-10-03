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美經濟數據不佳道瓊跌近500點 台股早盤重挫逾120點

選前拔掉操盤手 藍營又把贏局玩輸？想勝選就要學他

新台幣開盤 貶值0.7分

2019-10-03 09:16經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（3）日早盤以31.070元兌1美元，貶值0.7分開出。

美國公布製造業等經濟數據，表現令人失望，推升市場對美國經濟的疑慮，美國股市下挫，道瓊工業指數大跌494點，影響台北股匯今日開盤下跌。

台股開盤之後重挫逾百點，新台幣小貶開出之後，在平盤附近波動。

道瓊工業指數大跌494點，影響台北股匯今日開盤下跌。 記者陳柏亨攝影
道瓊工業指數大跌494點，影響台北股匯今日開盤下跌。 記者陳柏亨攝影
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新台幣台股道瓊指數PMI
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