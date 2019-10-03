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美經濟數據不佳道瓊跌近500點 台股早盤重挫逾120點

選前拔掉操盤手 藍營又把贏局玩輸？想勝選就要學他

富邦證券財富升等3部曲 輕鬆開資金管理帳戶

2019-10-03 08:29經濟日報 記者王皓正╱即時報導

秋意漸濃的年末，富邦證券特別舉辦「財富升等3部曲」，讓新手投資人為自己加年終，即日起至11月30日，歡迎投資人闖關達成三項任務，將可有機會獲得600元超商商品卡的三大好禮。

透過線上開戶服務首次開立富邦證券戶，不用交易即可獲得200元超商商品卡。

富邦證券客戶，首次定期定額ETF，於活動時間內扣款滿3,000元，即可獲得200元超商商品卡；富邦證券客戶分享專屬連結給未曾開過富邦證券帳戶的親友，親友線上開戶成功，親友和分享人都可各獲得200元超商商品卡，分享越多領越多，三大好禮各限量3,000份。

富邦證券首創「富邦e+」App領獎便捷服務，所有獲獎的客戶都可透過App領取電子序號隨時可於門市消費，歡迎加入富邦證券守護投資人財富的行列，生日當月還可透過電子信箱線上領取生日贈禮--價值500元的momo購物網折價券，享受VIP等級的優質服務。

一般開證券戶，需要另外開立一個銀行帳戶做為交割帳戶，富邦證券線上開戶為了不讓客戶大熱天、下雨天還要特別出門到銀行臨櫃開戶，特別推出證券資金管理帳戶（另稱證券分戶帳）服務，可支援40家金融機構做為證券戶的出入金銀行，投資人只需要以手上已經有的銀行帳戶即可直接在線上開立富邦證券戶。

證券資金管理帳戶同時具備現金存款及交易投資二個功能，投資人匯入現金至資金管理帳戶進行投資，除了可以交易台股，還可以投資定期定額ETF、股票抽籤、融資融券以及股票借券等等。

與一般帳戶相比，具有三個明顯的優勢：一、免再開銀行戶，可從40家金融機構裡面，挑選投資人經常往來之金融機構作為出入金銀行帳戶，省去多開一個指定交割銀行帳戶的麻煩；二、資金平時存在銀行，保有銀行的活存利率，需要交易再轉帳到證券分戶帳交易；三、輕鬆掌握資產配置，快速查詢投資狀況及現金存款餘額，當客戶的錢入金至資金管理帳戶後，在富邦證券任一電子平台皆可查詢最新帳戶餘額，相較於銀行交割帳戶具備更多彈性。

只要透過富邦證券全年無休的「快速線上開戶」系統，上傳證件後於流程中選擇「資金管理帳戶」，設定好出入金銀行及簽署契約，免下載App，現在只要透過手機或電腦連上網路，5分鐘就能完成線上申請，投資人可以輕鬆開戶掌握投資契機，不受時空限制、不用親臨證券分公司及銀行，可以隨時隨地享受嶄新及便捷的開戶體驗。

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