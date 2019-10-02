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在英生活13年！台籍女醫師恐遭遣返 獲逾3萬人聲援

台銀人壽歷史包袱明年四月最高峰　呂桔誠：不可以倒！

2019-10-02 20:20聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

台銀人壽今年前八月稅後虧損四億多，財務狀況引起立委關注，台灣金控董事長呂桔誠表示，台銀人壽歷史包袱不是短時間可解決，甚至到明年四月達到最高峰，有一一四○億的百分之六以上高利率保單。立委問台銀人壽會不會倒？呂桔誠立刻回：「不可以倒！」

立委羅明才今天在立法院財委會詢問財政部長蘇建榮，對於八大公股行庫哪一家表現最好？蘇建榮說：「五家手指頭有長有短，我講出去會得罪人。」但他也表示，中小企銀近兩年表現不錯，股價上升、外資持續持股，表示外資肯定。

但羅明才特別點名台灣金控，指旗下的台銀人壽虧損，加上壽險業將面臨IFRS１７的挑戰。蘇建榮說，台銀人壽有歷史包袱，目前已經盡量解決，去年到今年損失相對已縮小。台銀人壽董事長劉玉枝也補充，財務狀況現在正在改善當中，現在正進行商品結構調整來接軌IFRS１７，目前台銀人壽資產總額約三千九百多億元，今年到八月為止稅後虧損四億多。

台灣金控董事長呂桔誠表示，台銀人壽的歷史包袱不是短時間內可以改變，因為台銀人壽歷史包袱到明年四月會達到最高點，將有一千一百四十億元的百分之六點零二的高利率保單，只能每天兢兢業業改善業務，讓台銀人壽每年約四十億的虧損減少，「只要能減少一塊錢虧損，就對國家有幫助。」

羅明才追問呂桔誠「台銀人壽會不會倒？」，呂桔誠連說兩次：「不可以倒！」羅明才說「會不會倒跟能不能倒是兩回事。」呂桔誠也說，目前台灣金沒有規畫明年增資給台銀人壽，因為去年才剛增資一百億元。

台銀人壽在二零零八年一月自台灣銀行分割成立後，當時承接非常多百分之六以上的高預定利率保單，除面臨利差損的問題，匯率波動也影響著匯損情況。此外，據保險局資料，截至今年上半年，台銀人壽資本適足率達百分之兩百六十八，仍在金管會法定資本適足率百分之兩百以上。

台銀保單資本適足率
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