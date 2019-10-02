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哪家國銀員工最會賺？京城、上海、兆豐奪前三

2019-10-02 19:38經濟日報 記者陳美君╱即時報導

中央銀行發布最新統計，今年第2季，國銀員工平均貢獻度為221.5萬元（經年率化），亦即每一位國銀員工，平均可為公司賺進221.5萬元，創下歷史新高紀錄；至於哪家國銀的員工最會賺？京城銀行以706.1萬元奪冠，緊追在後的是上海商銀的655.7萬元，兆豐銀行為468.3萬元、排名季軍。

央行最新統計，第2季國內商業銀行員工貢獻度（排除中國輸出入銀行與農業金庫），「小而美」的京城銀行、上海商銀拿下冠亞軍，平均每位員工能為銀行貢獻逾706、656萬元的獲利，遙遙領先銀行同業；至於最會賺的銀行員工第三名，則是由公股兆豐銀行奪下；被金管會納入「系統性重要銀行」的兆豐銀為公股銀行獲利常勝軍，為國內外匯業務龍頭。

另外，排名第四的花旗銀行，員工平均貢獻度390.1萬元，以些微差距領先台北富邦銀行的386.9萬元，為前五大裡唯一的外商銀行。

此外，順利擠入前十大的商銀，依序為中國信託、第一銀行、玉山銀行、匯豐銀行與元大商銀，其中，中信與一銀的員工貢獻度都在300萬元以上，玉山、匯豐與元大也都有281.6萬元以上的水準。

金管會統計顯示，今年上半年國銀稅前盈餘1,927億元，賺了快2,000億元，比去年同期增加9.2%，今年第2季國銀員工貢獻度也漲至221.5萬元，創下歷史新高紀錄。

國銀利差薄如紙，但國銀靠著海外分行獲利成長，以及業務多元化，獲利仍持續成長。

員工貢獻度蟬聯冠軍的京城銀上半年稅前盈餘34.12億元，比去年同期成長19%，累計每股盈餘2.99元；上海銀上半年稅後純益破百億元至101.95億元，年成長維持兩位數的15.22％，每股稅後純益1.85元，在同業排名續居領先地位。

兆豐銀行京城銀行上海商銀
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