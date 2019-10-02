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元大壽捐資興學 總經理林則棻送愛到屏東偏鄉國中

2019-10-02 18:34經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

元大人壽秉持「給一個機會，幫助他人，同時也幫助自己」之經營理念的，多年來不但持續推廣保障型暨長年期商品予國人，對於投入社會公益更是不遺餘力。基於對偏鄉孩子的關懷，昨（1）日總經理林則棻特別率領主管暨同仁從台北南下至屏東，與屏東通訊處業務同仁一起前往枋山鄉的獅子國中，透過捐資興學為偏鄉孩子們挹注更多的教育資源，同仁們也藉由親自備餐來表達對孩子們的關愛，希望能為孩子創造一段美好的記憶。

元大人壽說，獅子國中屬原住民山地偏遠學校，學生絕大多數為原住民，家長大多外出謀生，家庭結構以單親家庭、父母離異或隔代教養比率偏高，家庭經濟情況普遍不佳。由於地處偏遠山區，多數學生都吃學校的營養午餐，菜色通常為三菜一湯，若要吃點特別的餐點，都得耗上1-2小時車程到市區。活動當天，當一道道由元大人壽同仁親自準備的西餐上桌，原本靦腆的孩子們，眼裡閃耀著光芒，迫不及待想嚐嚐叔叔和阿姨的手藝。邊用餐邊聊天的過程中，林則棻總經理發現有些孩子吃得很少，不禁一一去關心是否餐點不合胃口，孩子則回答就是因為太好吃了，捨不得多吃，想帶回去和家人分享，讓他們也可以品嚐到美食。為此，總經理特地把多備的西餐及披薩打包讓孩子們帶回家。這樣的共餐時光，不但拉近了與孩子們的距離，所有參與活動的元大同仁也從孩子流露的滿足笑容中感受到付出的喜悅。

林則棻總經理表示，這次活動收獲到滿滿感動，不管是同仁們的付出，還是孩子們的舉動，元大人壽除了捐贈10萬元做為獅子國中充實教學設備或設置獎助學金等相關用途外，更期望此舉可以達到拋磚引玉之效，喚起各界對弱勢孩子的關懷，號召更多企業愛心捐款。此外，因為熱心的元大同仁們都想為這些孩子做點什麼，最終因團隊中有業務同仁具料理西餐及經營餐廳的經驗，故決議為每位孩子準備一套西餐當成禮物，希望藉由食物的氣味，讓這群處於青春期的偏鄉孩子能感受到大人們對他們的關愛與呵護，也將彼此互動交流串成記憶中的情感，化為一段段溫馨、美好的難忘回憶，讓年輕生命因備受關注而滋養茁壯，也許未來在孩子的人生路上可以陪伴他、成為他不斷向前的力量。

元大人壽平時即藉由多元化活動以提升員工的活力及幸福感，這次透過送愛到偏鄉的公益活動，讓參與同仁體會到除了可以在工作上貢獻自己的專業外，職場外也能貢獻一己之力，展現慈悲心去關懷社會弱勢族群，在付出關懷的過程，以身為元大人壽一員為榮，身體力行「榮譽感、慈悲心、貢獻力」的企業文化。

元大人壽總經理林則棻（右二）與獅子國中的孩子們共同進餐，當一道道由元大人壽同仁親...
元大人壽總經理林則棻（右二）與獅子國中的孩子們共同進餐，當一道道由元大人壽同仁親自準備的西餐上桌，原本靦腆的孩子們都開心的笑了。圖／元大人壽提供
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元大人壽由總經理林則棻（右）代表捐贈10萬元做為獅子國中充實教學設備或設置獎助學...
元大人壽由總經理林則棻（右）代表捐贈10萬元做為獅子國中充實教學設備或設置獎助學金之用，由校長鄭宗文（左）代表接受。圖／元大人壽提供。
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元大人壽總經理林則棻（前排中間著黑色套裝）帶領公司主管暨屏東通訊處業務同仁們與獅...
元大人壽總經理林則棻（前排中間著黑色套裝）帶領公司主管暨屏東通訊處業務同仁們與獅子國中的師長、孩子們共度一段美好而難忘的午餐時光。圖／元大人壽提供
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元大偏鄉大同
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