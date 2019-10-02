元大壽捐資興學 總經理林則棻送愛到屏東偏鄉國中

2019-10-02 18:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



元大人壽秉持「給一個機會，幫助他人，同時也幫助自己」之經營理念的，多年來不但持續推廣保障型暨長年期商品予國人，對於投入社會公益更是不遺餘力。基於對偏鄉孩子的關懷，昨（1）日總經理林則棻特別率領主管暨同仁從台北南下至屏東，與屏東通訊處業務同仁一起前往枋山鄉的獅子國中，透過捐資興學為偏鄉孩子們挹注更多的教育資源，同仁們也藉由親自備餐來表達對孩子們的關愛，希望能為孩子創造一段美好的記憶。

元大人壽說，獅子國中屬原住民山地偏遠學校，學生絕大多數為原住民，家長大多外出謀生，家庭結構以單親家庭、父母離異或隔代教養比率偏高，家庭經濟情況普遍不佳。由於地處偏遠山區，多數學生都吃學校的營養午餐，菜色通常為三菜一湯，若要吃點特別的餐點，都得耗上1-2小時車程到市區。活動當天，當一道道由元大人壽同仁親自準備的西餐上桌，原本靦腆的孩子們，眼裡閃耀著光芒，迫不及待想嚐嚐叔叔和阿姨的手藝。邊用餐邊聊天的過程中，林則棻總經理發現有些孩子吃得很少，不禁一一去關心是否餐點不合胃口，孩子則回答就是因為太好吃了，捨不得多吃，想帶回去和家人分享，讓他們也可以品嚐到美食。為此，總經理特地把多備的西餐及披薩打包讓孩子們帶回家。這樣的共餐時光，不但拉近了與孩子們的距離，所有參與活動的元大同仁也從孩子流露的滿足笑容中感受到付出的喜悅。

林則棻總經理表示，這次活動收獲到滿滿感動，不管是同仁們的付出，還是孩子們的舉動，元大人壽除了捐贈10萬元做為獅子國中充實教學設備或設置獎助學金等相關用途外，更期望此舉可以達到拋磚引玉之效，喚起各界對弱勢孩子的關懷，號召更多企業愛心捐款。此外，因為熱心的元大同仁們都想為這些孩子做點什麼，最終因團隊中有業務同仁具料理西餐及經營餐廳的經驗，故決議為每位孩子準備一套西餐當成禮物，希望藉由食物的氣味，讓這群處於青春期的偏鄉孩子能感受到大人們對他們的關愛與呵護，也將彼此互動交流串成記憶中的情感，化為一段段溫馨、美好的難忘回憶，讓年輕生命因備受關注而滋養茁壯，也許未來在孩子的人生路上可以陪伴他、成為他不斷向前的力量。