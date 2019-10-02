親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

南韓華城連續殺人案 主嫌自白「另外殺了5人」

中信送暖 馬祖南竿7-11有ATM了

2019-10-02 15:49經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

為持續滿足客戶需求，中國信託商業銀行2日表示，該行今年9月進駐擁有藍眼淚美景的馬祖，於南竿地區五家7-ELEVEN門市鋪設ATM，方便民眾、商戶與遊客存款、提款。

中國信託銀行ATM去(2018)年前進澎湖7-ELEVEN，根據該行內部統計資料顯示，澎湖ATM跨行提款次數於今年第2季急遽上升，較今年第1季成長70%，客戶年齡層大多在20至35歲間，以觀光客使用居多。

中信銀行於馬祖尚無實體分行，民眾可至中信銀行官網開立數位存款帳戶，透過虛實整合享有中信銀行提供的便利服務、專屬理財資訊。

為慶祝中信銀行ATM登陸馬祖，即日起至今年10月31日止，民眾於中信銀行位在馬祖的ATM進行跨行交易加碼送，每一筆交易送ATM點數五點，可兌換為五元7-ELEVEN購物金。

截至今年8月份，中信銀行ATM機台數突破6,000台、市占率達20%，穩居ATM王寶座。

為感謝廣大客戶支持，即日起至今年10月31日止，民眾至中信銀行ATM完成指定交易(含跨行提款、跨行存款、跨行轉帳、繳費及外幣存款、提款)可獲得ATM點數，集滿五點，可抽歐洲不限航點雙人來回機票大獎，活動期間每日中午12時30分另外提供超值商品兌換，15點即能免費兌換限量大杯CITY CAFE熱拿鐵乙杯。

快速累積中信銀行ATM點數有秘技，平日交易，跨行存款、外幣存款或提款，提供點數兩點；跨行提款、跨行轉帳、跨行繳費，提供點數一點，逢假日點數加倍送。

另外，中信銀行客戶首次設定指靜脈或手機無卡提款功能，即可獲贈五點ATM點數。

中信銀行於馬祖南竿地區五家7-ELEVEN門市鋪設ATM，方便當地民眾與遊客存、...
中信銀行於馬祖南竿地區五家7-ELEVEN門市鋪設ATM，方便當地民眾與遊客存、提款。中信銀行/提供
分享

中信銀行ATM馬祖
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

旅遊馬祖提款更方便 中信ATM進駐南竿小七

2019-10-02 15:54

玉山銀行首推Mobile ID行動身分識別服務

2019-10-02 15:35

期貨、投信業3新國際論壇 尋找台灣「金」亮點

2019-10-02 14:38

遊日韓想無腦刷 選卡把握2原則

2019-10-02 14:35

丹頂鶴、鯉魚旗 東京奧運誰「卡」讚

2019-10-02 14:35

名家觀點／金融機構罰鍰預算的反思

2019-10-02 01:20

不只債券ETF！所有ETF受益人分散均須達標30%

2019-10-02 00:44

獵豹復出 辜家二少掌開發資本

2019-10-02 00:42

沉潛十年 辜家二少準備大展身手

2019-10-02 00:38

權民搶百萬競賽 報名火熱

2019-10-02 00:05

元富盃潛力股賽 最高獎金10萬元

2019-10-02 00:01

推介台灣資本市場 證交所赴矽谷招商

2019-10-02 00:01

期交所論壇 點亮商機

2019-10-01 23:51

期貨保證金調整 2日一般交易時段結束後起實施

2019-10-01 23:51

先鋒投顧 獲資本集團代理權

2019-10-01 23:39

保單活化 前九月僅34件

2019-10-01 23:31

快速核保 南山創新服務

2019-10-01 23:31

李長庚：台商回流 有利金融產業

2019-10-01 23:30

一銀在地關懷 深耕高雄

2019-10-01 23:30

台壽獵樓 相中四案

2019-10-01 23:30

土洋雙期貨掛牌 市場添動能

2019-10-01 23:30

期交所兩大新商品 專家教戰

2019-10-01 23:26

金管會修法 市場派持股須全都露

2019-10-01 23:24

認養貓犬送寵物險 明台產險攜手北市府寫歷史

2019-10-01 22:23

重出江湖 辜家二少任中華開發資本董事長

2019-10-01 21:21

準備明年衝東京奧運嗎 這些刷卡優惠別錯過

2019-10-01 20:52

深夜經濟發燒！北富銀「J卡」最高5%現金回饋

2019-10-01 18:29

中租旗下先鋒投顧與美國資本集團合作 進軍退休理財市場

2019-10-01 18:28

央行揭鈔票隱藏版人物 500元鈔券有棒球選手

2019-10-01 16:52

遠見調查／數位金融 最佳FinTech服務銀行大賞

2019-10-01 16:25

信用卡繳罰單2管道 手續費差10倍

2019-10-01 14:37

這張車險 保費可大省40%

2019-10-01 13:02

壽險業海外賠大錢不投資台灣 謝金河：金管會為何不管

2019-10-01 12:36

今起信用卡繳罰單要手續費 選錯管道價差10倍

2019-10-01 12:10

土銀攜手成功市場 台灣Pay最高享200元回饋

2019-10-01 11:27
看更多

熱門文章

世界咖啡日／做對這件事 退休多1,000萬元

2019-10-01 19:48

周刊爆爭權染黑 長榮集團發表三點說明

2019-10-02 09:42

傳魏應充私人飛機晚間喊mayday 松山轉降高雄

2019-10-01 18:38

陸行之：敢惹老大哥台積電 別想好過

2019-10-02 01:12

知名設計師林尹培袞操刀 星宇航空座艙及制服曝光

2019-10-02 14:50

影／星宇航空制服亮相！空服員金銀洋裝 巴黎名伶風

2019-10-02 15:26

獵豹復出 辜家二少掌開發資本

2019-10-02 00:42

台積反擊格芯 控25項侵權

2019-10-02 01:06

重出江湖 辜家二少任中華開發資本董事長

2019-10-01 21:21

沉潛十年！辜家二少重出江湖 任開發資本暨海外董事長

2019-10-01 21:21

不只債券ETF！所有ETF受益人分散均須達標30%

2019-10-02 00:44

林郭文艷 申讓2,000張大同股

2019-10-01 23:32

飛特立航空班機迫降高雄 魏應充聲明未在機上

2019-10-01 21:00

大立光開戰 跨海告惠普

2019-10-02 01:10

大立光再啟動專利戰 狀告先進光、新鉅科及HP侵權

2019-10-01 18:01

micro LED技術突破 台廠攜中電熊貓研發3um巨量轉移

2019-10-02 09:10

星宇航空座艙搶先曝光 定調大地暖色系主打以家為概念

2019-10-02 14:46

「台中人很失望！」台中市府批台電一國兩制

2019-10-01 17:15

迎向新時代 中華電下午遞件申請5G競標

2019-10-02 11:33

沉潛十年 辜家二少準備大展身手

2019-10-02 00:38

中國恐取消ECFA？沈榮津：不可能說斷就斷

2019-10-02 11:28

台積電提多項數據 秀專利優勢 防堵奧步

2019-10-02 01:11

台商回流大餅來了 這家建商砸逾7億元獵地蓋商辦

2019-10-01 19:08

疑頂新私人專機系統異常迫降小港 機場：迫降原因待查

2019-10-01 19:05

快速核保 南山創新服務

2019-10-01 23:31

經長：離岸風電不符國產化就Out 有遞補者上來

2019-10-02 10:16

表現亮眼 勞動基金前八月賺3,322億

2019-10-02 01:14

張國煒自豪照顧員工有名 但沒熱情只想薪水的人不要來

2019-10-02 16:10

鴻海旗下鴻騰鎖定4大應用 強攻電動車

2019-10-02 10:24

美中貿易談判在即 央行點出3大觀察重點

2019-10-01 20:19

名家觀點／金融機構罰鍰預算的反思

2019-10-02 01:20

中火新機組環評 初審過關

2019-10-02 00:14

中華電信聯名卡 限時加碼最高回饋10%

2019-10-01 23:05

華映 再解僱1,900員工

2019-10-01 23:25

沈榮津親赴經委會 報告「太平島開採石油案」

2019-10-02 09:54

樓頂增設廣告塔 免房屋稅

2019-10-02 00:44

台灣30年前的「十大企業」，只有遠東成功轉型？談企業轉型4個重點

2019-10-02 13:09

李長庚：打造金融中心 三要素

2019-10-01 23:30

私人專機迫降高雄小港機場 旅客均已入境

2019-10-01 19:42

太平島挖石油案 沈榮津：若有開發商三更半夜也會來

2019-10-02 11:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top