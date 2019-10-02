中信送暖 馬祖南竿7-11有ATM了

2019-10-02 15:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



為持續滿足客戶需求，中國信託商業銀行2日表示，該行今年9月進駐擁有藍眼淚美景的馬祖，於南竿地區五家7-ELEVEN門市鋪設ATM，方便民眾、商戶與遊客存款、提款。

中國信託銀行ATM去(2018)年前進澎湖7-ELEVEN，根據該行內部統計資料顯示，澎湖ATM跨行提款次數於今年第2季急遽上升，較今年第1季成長70%，客戶年齡層大多在20至35歲間，以觀光客使用居多。

中信銀行於馬祖尚無實體分行，民眾可至中信銀行官網開立數位存款帳戶，透過虛實整合享有中信銀行提供的便利服務、專屬理財資訊。

為慶祝中信銀行ATM登陸馬祖，即日起至今年10月31日止，民眾於中信銀行位在馬祖的ATM進行跨行交易加碼送，每一筆交易送ATM點數五點，可兌換為五元7-ELEVEN購物金。

截至今年8月份，中信銀行ATM機台數突破6,000台、市占率達20%，穩居ATM王寶座。

為感謝廣大客戶支持，即日起至今年10月31日止，民眾至中信銀行ATM完成指定交易(含跨行提款、跨行存款、跨行轉帳、繳費及外幣存款、提款)可獲得ATM點數，集滿五點，可抽歐洲不限航點雙人來回機票大獎，活動期間每日中午12時30分另外提供超值商品兌換，15點即能免費兌換限量大杯CITY CAFE熱拿鐵乙杯。

快速累積中信銀行ATM點數有秘技，平日交易，跨行存款、外幣存款或提款，提供點數兩點；跨行提款、跨行轉帳、跨行繳費，提供點數一點，逢假日點數加倍送。