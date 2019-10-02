玉山銀行首推Mobile ID行動身分識別服務

2019-10-02 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



玉山銀行與臺灣網路認證公司TWID身分識別中心共同合作，領先推出Mobile ID行動身分識別服務，為首家銀行業者也是第1家電子支付機構完成導入，提供電子支付會員在進行玉山跨境e指購時，可以藉由行動電話門號加強實名身分認證。

玉山銀行電子支付會員已突破百萬，交易金額市占率約40％，不論會員人數及交易金額都是市場的第1名。本次玉山銀行率先導入Mobile ID行動身分識別，提供跨境網購註冊電子支付會員、變更會員資料或提升交易額度時，可以直接在線上輸入行動電話門號，透過電信業者確認門號持有人身分，再搭配國民身分證資料，即可完成實名認證。

玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理劉美玲表示，安全且便利的身分認證是電子支付的關鍵，運用Mobile ID行動身分識別服務具有行動化、免臨櫃辦理及跨業別整合等特點，是加強身分認證的重要基礎工程，也是電子支付的新里程，未來還可運用在數位金融、開放銀行等領域，預期將帶動更多創新的服務與商業模式。