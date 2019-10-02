女孩們愛自己動起來 國泰金舉辦女性專屬活動

2019-10-02 14:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



據統計在台灣，超過八成女性認為可以不靠他人而經濟獨立，在女性開銷之中，又以旅遊、理財、休閒、進修、美食與家人等項目為最多，女性消費的最大期待便是「寵愛自己」，中華民國文化休閒運動協會、Reebok及國泰金控11月3日打造「寵愛自己，從妳開始」女力活動，將於台北國泰金融中心廣場舉辦大型女生專屬運動活動。

國泰金控秉持作為女性最強後盾的原則，希望能全方位愛護女性，室內講座邀請金控投資長程淑芬，分享女性面對不同的人生階段，如何更自主規劃，找到家庭與工作間的平衡，更有本錢經濟獨立好完成「寵愛自己」的目標。

長榮航空、Reebok以及智榮基金會則分別設計了旅遊、運動以及心理主題講座，長榮航空加碼提供亞洲線不限航點來回機票抽獎，藉由旅遊讓女性儲備更多能量；而智榮基金會將發表「從粉紅到玫瑰金-女性主宰的生活敘事」調查結果，帶領參與者了解自我內心需求。

Reebok在「寵愛自己，從妳開始」活動中，分別推出室內講座、戶外瑜珈及有氧運動課程，邀請專業瑜珈老師與全球獨家合作夥伴萊美（Les Mills）為女性量身打造訓練課程，身影遍布全球的萊美，是有氧團體課程的領導品牌，這次準備獨樹一格的有氧運動，邀請女性們一起動起來，掌握力量、勇往直前。