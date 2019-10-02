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金融小白看過來！momo購物網推零卡分期行動支付服務

2019-10-02 13:18經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

台灣網購市場發展成熟，多元支付工具選擇持續升級。富邦媒（8454）旗下momo購物網宣布，與中租控股旗下仲信資融攜手，自10月1日起推出「零卡分期」行動支付服務，雙品牌合作挑戰「全台最優惠」無卡分期服務。

富邦媒總經理谷元宏指出，從市場發布的各調查數據統計顯示，台灣20歲以上無信用卡高達數百萬人，其中因無穩定收入證明及缺乏信用紀錄，而難以申請的族群經常被稱為「金融小白」，如許多學生族群、社會新鮮人、自由工作者等皆是。

隨著台灣支付環境愈趨成熟、消費型態變動，以及市場需求的催生，momo提供處於金融邊緣，但卻有消費能力者，挑戰全台最優惠的「零卡分期」支付服務，及提供「100萬件」橫跨3C家電、居家生活、流行精品、美妝保健、健康休閒等五大品類商品供選擇。

消費者凡於momo購物網購買單一商品超過1,000元以上，於結帳頁面可選擇「無卡分期」支付方式，按下完成結帳，如是中租零卡分期會員，會自動開啟會員App扣除額度，完成行動支付，待momo收到訂單完成通知，即刻安排出貨流程。

若尚未成為中租零卡分期會員，線上系統將引導消費者即時申辦，電話照會確認身分，通過信用審核後完成結帳，即可送貨到府。

仲信資融副總經理張銘聰表示，中租零卡分期會員申辦作業便捷，網路操作流程簡單，免財力證明、免年費、免綁信用卡，通過身分確認與信用審核完成，取得會員交易額度，前往網路與實體特約店家，額度內免審核快速完成分期付款交易；零卡分期不是貸款，只能消費使用，每期繳款金額固定，無循環利息，繳交一期就少一期，減少資金負擔。

中租富邦媒momo
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