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模範公司 保德信人壽七度獲金管會肯定

2019-10-02 11:02經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

保德信人壽表示，其再度獲金管會認可為「模範壽險公司（Model Company）」，這是保德信第七次獲此殊榮，也是台灣壽險業者中唯一第七次，並是唯一連續三次獲金管會認可的壽險公司。

為提倡健全的保險市場，金管會於「保險商品銷售前程序作業準則」第 21 條規定中設立了六項指標以評鑑壽險公司，分別為：資本適足率、申訴率、保單繼續率、法令遵循、保單簽署人員資格、推動社會公益表現優異。

這六項指標評鑑了壽險公司的財務體質、銷售與服務品質，以及在企業社會責任上的投入。

保德信人壽總經理泰迪倫（Dylan Tyson）表示，第七度獲得金管會「模範壽險公司」的認可，對保德信全體員工來說是無比的肯定，「肯定了我們每個保德信人每天的工作價值 ——用獨特而更好的方式服務台灣民眾。我們深深引以為傲」。

向來專注家庭保障的保德信人壽，在台深耕 29年來以穩健踏實方式經營，並不斷尋求創新以協助客戶因應他們不斷面臨的需求。

以顧客為先的保德信人壽，在銷售與服務上的專業，體現於公司的低申訴率，以及高保單繼續率。

長年投注於企業社會責任，保德信國際奉獻日今年已邁入第 24 個年頭，每年的志工服務計畫皆由員工自動發起並執行。

保德信青少年基金會已成立19年，藉由表揚在志工服務方面表現優異的中學生，鼓勵更多青少年投入志願服務。

除了致力於對台灣這塊土地的服務，保德信人壽也重視個人的財務健全，今年初推出財務健全課程，期能協助個人從了解自身的財務開始，進而能掌握自身的財務狀況，並妥善的計畫、安排，以設定個人的財務目標以達成夢想。

保德信人壽並廣邀台灣的企業主一起為員工的福利設想，希望能夠為台灣社會帶來共好共榮。

深耕台灣近30年，保德信人壽始終專注於「照顧人」的使命。無論是量身訂做保險保障方案的壽險顧問模式，或是倡導正確財務觀念、助人達成財務目標的財務健全課程。

保德信人壽的企業目標即是，在瞬息萬變的世界中，透過解決各種財務挑戰，使眾人的生活更加美好。

壽險公司金管會保單
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