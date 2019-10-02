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2019年金控經營績效評比 元大金控海外策略奪冠

2019-10-02 09:47經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

2019年「金控公司整體經營績效」調查結果，元大金控(2885)在「海外策略」項目中獲得指標化後最高分5分，在國內16家金控中位居同業第一，大幅領先其他金控業者，若以綜合分數統計排名第五，比去(2018)年上升2個名次。

由台灣金融管理學會、高雄市投資與創新管理協會及《今周刊》共同發布的2019年「金控公司整體經營績效」評比，因應近年國際金融情勢發展與新南向政策金融科技發展與國內金融業的國際競爭力越來越重要，今年更將金控海外策略與金融科技績效等納入評比，整體架構依照「財務績效、經營品質、公司治理、國內策略績效以及海外策略」績效共五大構面計算。

元大金控海外版圖日益擴大，旗下元大銀行設有香港分行，另在韓國、菲律賓也設有子行；元大證券秉持著「立足台灣，放眼國際」的策略方針，藉由策略聯盟、併購或其它方式，鞏固元大證券成為亞洲首屈一指的大型證券商。在海外目前以香港子公司做為大中華營運基地，北至東北亞的韓國，向南延伸到越南、泰國及印尼等東南亞國協都設有營運據點，且漸有斬獲。截至今年8月底，元大證券海外獲利佔元大證券稅後獲利比重已經高達兩成。

元大金控近年於證券及銀行的併購案綜效顯著，現已發展為國內唯一的證券、銀行雙引擎金控，且銀行與證券體系各子公司皆穩健成長中。

近日元大金控董事會亦通過，待元大人壽董事會通過並經主管機關核准後將對元大人壽現金增資140億元，以現金增資支援壽險子公司中長期業務發展所需資本，期能在現行的證券、銀行雙引擎下，發展壽險為第三具獲利引擎。

元大金控金融科技韓國新南向政策證券商金融業
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