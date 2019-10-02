新台幣開盤 貶值0.5分

2019-10-02 09:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（2）日早盤以31.050元兌1美元，貶值0.5分開出。

新台幣昨日終場以31.045元兌1美元，貶值0.3分作收；今早台北股市開盤下跌，新台幣亦以小貶態勢開出。