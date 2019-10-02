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逾65歲需照顧人口近91萬 專家建議備妥三大特色失能險

2019-10-02 09:09經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

為慶祝九九重陽節，宣揚敬老愛心，許多地方政府開始發放給65歲以上長者敬老金或舉辦免費健檢等活動。全球人壽提醒民眾，當平均壽命愈來愈長，但不健康存活年數跟著拉長時，最好提前準備失能照顧的保障，為未來的自己預備敬老禮。

據國家發展委員會推估，我國將於115年邁入「超高齡社會」，且105年統計國人不健康存活年數為8.8年。衛生福利部最新老人狀況調查報告顯示，65歲以上需要照顧或協助的人數達90.7萬人，其中由家人照顧或協助者占六成七的比例。

隨著少子化、青貧族的趨勢發展，現在已不再是「養兒防老」的時代，根據行政院主計總處國情統計通報顯示，65歲以上長者的自給經濟來源比重高達五成五，已高於傳統的「子女或孫子女奉養」（24.3%），但更重要的是，萬一因意外或疾病導致失能，就是一場長期照顧的馬拉松硬仗。

全球人壽建議，不管是否結婚生子，每個人都要及早為未來的自己做打算，選擇擁有「給付明確多重保障」、「繳費期滿保障加倍20%」、「長期失能兩段式加碼」3大特色的全球人壽「失扶好照」專案，為未來的自己預備敬老禮。

全球人壽表示，「失扶好照」專案中的「全球人壽失扶好照終身保險（H版）」、「全球人壽失扶好照終身健康保險（G版）」，只要經過醫師確診且符合條款約定之失能程度，即可提出理賠申請。若為1-11級失能，將依據保險金額的3倍給付一次性失能慰問保險金，及時奧援生活所需；若是1-6級失能，首年則依據保險金額的24倍給付一筆重大失能生活扶助保險金，且第二年度起若生存還可每月領取重大失能生活扶助金，作為每月照顧服務費用的財務來源，惟給付不超過本契約滿期日之前一日，且本公司累計給付之重大失能生活扶助保險金最高以保險金額之六百倍為限。此外，繳費期間失能還可豁免續期保費，沒有雨天收傘的問題。

而「全球人壽失扶好照終身保險（H版）」除了融入上述「全球人壽失扶好照終身健康保險（G版）」之所有特色特點外，並提供身故／喪葬費用保險金及祝壽保險金，讓保費有去有回，終身照護通通罩得住。

若是預算有限，則可選擇全球人壽現有多款特定主約，搭配「全球人壽失扶85定期健康保險附約」或「全球人壽失扶65定期健康保險附約」，前者保障年齡至85歲，主要強化照護保障；後者保障至65歲，若於退休前發生重大失能，則可彌補工作收入損失。

這兩款皆提供重大失能生活扶助保險金、無重大理賠紀錄增額保險金，若在繳費期間因意外或疾病導致1~6級失能時，不分失能程度給付相同金額，亦可豁免續期保險費，且保障期間持續有效。

若在繳費期間未申領重大失能生活扶助保險金，一旦繳費期滿後保障全面加倍20%。

以保額3萬元為例，若1-11級失能即可領取失能慰問保險金9萬元，可再加上無重大理賠紀錄增額保險金的1.8萬元；若為1-6級失能，首年即可領取重大失能生活扶助保險金72萬元，加上無重大理賠紀錄增額保險金的14.4萬元，且第二年度起每月領取重大失能生活扶助金3萬元起，可再加6,000元起的無重大理賠紀錄增額保險金，保障再升級。

若為1-6級失能，重大失能生活扶助保險金將依照重大失能給付保單年度加倍給付，給付第11年起加碼15%、第21年起再加碼10%，非依照失能程度計算給付，也不用擔心失能程度影響給付金額。

也就是說，若診斷確定為1-6級失能時，該第一重大失能給付保單年度，將按保險金額的24倍給付重大失能生活扶助保險金，且自第2-10年之每月給付為1倍保額，且於第11年起給付1.15倍保額、第21年起給付1.25倍保額，兩段式加碼，補強長期照護抗戰所需的費用。

全球人壽提醒，現代人可能因生活作息不正常、工作久坐不運動、飲食習慣不良等，而提早衰老，最好趁體況佳時，及早投保失能扶助險，送給未來的自己一份敬老禮。

迎超高齡社會，全球人壽新失扶險3特色，為未來的自己預備敬老禮。 圖／全球人壽提供
迎超高齡社會，全球人壽新失扶險3特色，為未來的自己預備敬老禮。 圖／全球人壽提供
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