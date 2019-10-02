合庫提銀行法72-2鬆綁、緩解增資壓力 金管會正面回應

2019-10-02 08:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



合庫銀行不動產放款瀕臨滿水位，合庫金控董事長雷仲達積極向金管會爭取銀行法72-2條再鬆綁，包括都更等政策性貸款、海外不動產放款可免計入銀行法72-2條的三成限額內，金管會已請銀行公會蒐集國外規定，作為金管會評估參考。

被金管會列為「系統性重要銀行」的合庫，承受極大的增資壓力，雷仲達也向金管會主委顧立雄爭取放寬，其中包括：給足四年的緩衝期，以及採用對業者相對有利的「LTV法」（依貸款成數計算風險權數）等。依合庫內部估算，若依新版的LTV計算，合庫可減少風險性資產859.17億元，若金管會核准，合庫的增資壓力將可緩解。

銀行法72-2條規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過存款總餘額及金融債券發售額合計的三成，合庫住宅及企業建築放款約8,358億元，占比高達28.78%、瀕臨滿水位，承作不動產業務時綁手綁腳。

據悉，合庫目前在海外不動產的放款約396億元，占全行授信約1.8%，若海外不動產不計入限額當中，等於多近400億元的不動產放款承作空間。

為與國際接軌，金管會6月底公布國內首波系統性重要銀行名單，避免一些「大到不能倒」的銀行出事時，政府得動用龐大公共資金挹注，這五家銀行包括中信、國泰世華、台北富邦、兆豐及合庫銀行。金管會要求，這五家銀行須在四年內，額外增提「緩衝資本」及「內部管理資本」各兩個百分點。

雷仲達先前指出，將向金管會爭取延長緩衝期，目前名義上是四年，但7月公布名單，2022年底要完成，其實不到四年，其次是不要一次增加4個百分點的資本，在計提方式上能彈性調整。

若要符合金管會要求，合庫今、明兩年還不需增資，但到2021年，普通股權益以及第一類資本比率就會不足，到2022年，連資本適足率都會不夠。