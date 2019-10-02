老行庫搶東奧商機 合庫主打海外消費現金回饋2%無上限

2019-10-02 08:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



老行庫搶進東京奧運商機，合作金庫昨（1）日宣布發行「活力商務御璽卡」，主打無上限國內消費1%及國外消費2%現金回饋；兆豐銀行也宣布發行極具收藏價值的2020年東京奧運主題卡面，將旗下最受歡迎的旅遊神卡「利多御璽卡」大變身，祭出日韓3%回饋、免費機場接送、免費貴賓室以及Wi-Fi租借五折等優惠。

Visa國際組織與國內七家銀行合作發行11款東奧主題卡，其中包括合庫與兆豐銀兩家老行庫。搭上2020年東京奧運熱潮，合庫特地發行新卡「活力商務御璽卡」，以奧運吉祥物MiraiTowa作為主題卡面設計，打造年輕活力意象，目標發卡數為2萬張。

除現金回饋外，合庫也祭出新戶首刷禮2,020元享300元刷卡回饋金，抽獎活動更祭出合庫運動員的相關簽名球具，還有Visa所提供的特別驚喜獎，以及機場貴賓室服務、一年四次的免費機場停車、更附加最高3,000萬元的高額旅遊平安險。

兆豐銀昨日宣布發行極具收藏價值的2020年東京奧運主題卡面，並將旗下最受歡迎的旅遊神卡「利多御璽卡」大變身；兆豐除提供全新卡友日韓3%回饋無上限禮遇，若支付出國機票或團費滿1萬元或前期帳單達2萬元，還能獲得價值1,000元的接機或送機服務，加上三次免費機場貴賓室服務及可以無限上網的Wi-Fi租借費五折優惠等。

合庫與兆豐銀的東京奧運信用卡，只要申請電子帳單均可免年費。另外，只要消費滿一定金額，Visa還提供價值40萬元的「Visa 2020年東京奧運主題雙人遊」抽獎機會。