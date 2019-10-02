不只債券ETF！所有ETF受益人分散均須達標30%

2019-10-02 00:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



金管會要求新發行的債券ETF，單一投資人比例不得高於總規模50%，滿半年降到30%，並將擴及舊基金管理；業界傳出，舊基金的50%、30%落實時間可能於近期發布，其中，50%必須達成時間擬拍板2021年。

業界同時傳出，30%可能由各投信提案，不限2021年達成，但各投信都必須規劃時間表；另外是新規定預期將擴及所有ETF，亦即壽險積極投資的債券ETF外，海內外股票乃至商品等外資法人著墨的非債券類ETF，都會受到規範所限。

據指出，ETF投資人分散規範進入最後討論，最快本周或下周拍板，公告後即刻生效。

金管會針對ETF的控管也將進入第三階段措施，此波政策從最早要求新成立的債券ETF必須分散，第二階段擴及所有ETF皆必須於10月底進行檢視，再進入第三階段、因應晚進投信要求舊有債券ETF也應該分散到30%，促使整體ETF管理難度愈來愈高。

目前規範新成立的債券ETF，成立時單一投資人比重便不得高於50%，滿半年降到30%，舊基金則優先要求今年5月起的半年內，最大的單一投資人比重降5個百分點，一年內降10個百分點。

而即將出爐的規範傳出將要求舊基金（不限債券ETF）必須於2021年底前落實50%的分散規範，30%也會同步拍板。

對此業者分析，若是已投入投資人推廣且產品充足的大投信，衝擊應相對低，但長期要達到30%仍有難度，難免影響機構法人進出。

中小型及晚進ETF投信則逐漸顯現衝擊，不少業者坦言，現在新基金很難養大，被迫放緩募集，若是舊基金再加大監管，衝擊可能更高。

據投信投顧公會統計，今年前三月成立的債券ETF有22檔，4月10檔，5至8月驟降到1到5檔，9月也僅成立2檔。