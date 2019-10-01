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中華電信聯名卡 限時加碼最高回饋10%

2019-10-01 23:05經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

因應行動支付及點數經濟蓬勃發展，中國信託商業銀行1日宣布中華電信聯名卡結合Hami Point點數兌換平台，推出刷卡消費不限金額回饋Hami Point點數活動，最高享3%回饋，提供卡友電信紅利點數之外的回饋新選擇。

同時也祭出限時加碼活動，即日起至今年12月31日止，中華電信聯名卡卡友使用Hami Pay感應支付，僅限Android系統。於超商每筆消費可獲Hami Point 10%回饋、其他通路可享3%消費回饋，一般刷卡最高2%消費回饋。

隨著行動支付日漸普及，為滿足客戶對行動生活需求，中國信託銀行推出下載Hami Pay App可立即申辦中華電信聯名卡服務，App核卡後即時綁定，卡友即使未收到實體卡，仍可立即消費享回饋，亦可將信用卡及電子票證綁定Hami Pay App，從刷卡累點、小額消費至交通票證，行動支付立即啟用。

中信銀行同時推出中華電信聯名卡新的消費回饋選擇，卡友可選擇最高3%Hami Point回饋或最高三倍電信紅利點數回饋，消費所得的Hami Point可線上折抵中華電信帳單、於Hami Point購物商城兌換逾10萬件商品，在Hami Pay App還可兌換近100家通路電子票券。

為慶祝中華電信聯名卡消費回饋再升級，即日起至今年12月31日止展開加碼活動，中華電信聯名卡卡友使用Hami Pay感應支付(僅限Android系統)於四大超商消費可享10% Hami Point回饋，每卡最高回饋100點，其他通路每筆感應支付消費可享3% Hami Point回饋，一般刷卡消費最高享2% Hami Point回饋(一般消費排除不回饋之項目，每卡每月回饋上限500點)。

現申辦中華電信聯名卡首刷滿888元，新戶可享Hami Point 600點或電信紅利點數3,000點二選一；新卡可享Hami Point 200點或電信紅利點數1,000點二選一；網路申辦再加碼享星巴克大杯那堤乙杯。

除上述優惠，中華電信用戶申辦中華電信聯名卡，獨家再享中華電信國際漫遊85折起，申辦電子帳單或行動帳單可享終身免年費。

中華電信聯名卡紅利點數
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