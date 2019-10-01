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基金銷售平台第4季手續費大折扣 最低砍到零

2019-10-01 22:36經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

百貨周年慶10月鳴槍開跑，基金銷售平台年度盛大的歡慶活動也同步展開。由「鉅亨買基金」首創、且連續舉辧兩年的「基金狂歡節」活動，今年10月1日再度登場，並延長優惠期間，無論新舊客戶， 同享5萬元手續費紅利點數折扣大優惠，全平台基金都可適用。

「鉅亨買基金」今年度的「基金狂歡節」活動期間從10月1日至31日止，這次活動將提供既有客戶及新開戶同享5萬元手續費紅利點數折扣，最多可申購833萬元基金。既有客戶使用紅利點數期限為2019年10月31日、新客戶使用期限至11月30日。

先鋒平台同樣推出「好事多退休系列」空前優惠，在年底前，單筆及日日扣申購債券型或平衡型基金時，輸入優惠代碼「EZ010」，就享有零手續費的優惠。如果是日日扣申購基金，只要在年底前完成設定，則可享零手續費一直到2024年12月底，也就是最多可達五年的零手續費優惠。這段期間過後，則恢復為當時適用費率。

先鋒提醒投資人，除了一定要輸入正確的優惠代碼之外，如果異動各別扣款日期（如暫停或修改金額），則該日的優惠將失效。另外，景順系列基金不適用零費率，活動適用手續費為股票型0.2% 債券型0.1%。

紅利點數債券周年慶
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