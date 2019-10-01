重出江湖 辜家二少任中華開發資本董事長

2019-10-01 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



開發金控將借重辜仲 先生的專業經驗，領導中華開發資本現有各項業務。圖／開發金控提供 分享 facebook 開發金控公告，開發金控子公司中華開發資本今（10/1）天召開董事會，會中通過金控張家祝董事長辭任開發資本董事長，並推選中華開發文教基金會董事長辜仲 先生接任開發資本董事長。時隔十年，正式重出江湖。

開發金控表示，辜仲 曾於2004年至2009年期間擔任開發金控總經理及中華開發工業銀行（中華開發資本前身）董事長，現任中華開發文教基金會董事長，對於開發金控及中華開發資本的業務相當熟悉。

開發金控指出，辜仲 能掌握全球投資的網絡及趨勢，將借重辜仲 先生的專業經驗，領導中華開發資本現有各項業務，並將對中華開發資本未來的全球布局、策略發展提供具體明確的方向。

接任開發資本董事長後，辜仲 仍將繼續擔任中華開發文教基金會董事長，致力推動各項公益專案，以善盡企業社會責任。

開發金控表示，中華開發資本自1959年成立以來，積極參與國內各項產業投資，從早期的紡織、石化，到電子與半導體，及近期的民生、生技等，透過投資與產業整合引領台灣產業升級，並協助臺灣經濟轉型與發展，成為台灣創投業務開端與最主要的投資機構。

中華開發資本現已轉型為資產管理模式，截至2019年6月，私募股權基金管理資產約新臺幣431億元，旗下基金包括四檔新台幣基金：文創基金、生醫基金、優勢基金、創新基金；兩檔人民幣基金：華南及華東基金；兩檔美元基金：Asia Partners及Global Opportunities。

另外，因應高齡社會來臨及生醫產業整併浪潮，開發資本未來擬深耕生醫及健康照護領域，結合開發金控集團資源，同時藉由專業團隊、全球案源、國際管理經驗，人、網絡、平台三箭齊發，挖掘大中華區生技獨角獸，放眼全球生醫市場。