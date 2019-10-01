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他用2年安卓旗艦機想換iPhone 11被勸退 這支神在哪？

屬於誰的慶典？風聲鶴唳的中共七十華誕

準備明年衝東京奧運嗎 這些刷卡優惠別錯過

2019-10-01 20:52聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

迎接2020年東京奧運熱潮，包括兆豐、玉山、合庫及富邦等，多家銀行都特別推出信用卡或金融卡奧運限量卡面及專屬優惠，兆豐利多御璽卡衝日韓最高現金回饋3％；合庫活力商務御璽卡海外消費回饋2％；刷玉山Only卡搭指定廉航享網購10%優惠；富邦則推出奧運金融卡，讓非信用卡卡友也可一起瘋奧運。

與多家銀行推出奧運主題限量卡面的國際卡組織VISA，則提供的價值新台幣40萬元的「Visa 2020年東京奧運主題雙人遊」，套裝行程包括雙人來回機票、東京3晚住宿、奧運賽事門票與全程VIP接待服務等，今年底前消費滿額可贈送或抽Visa 2020年東京奧運主題周邊商品。

合庫與Visa今天攜手發行「合作金庫活力商務御璽卡」，以東京奧運吉祥物Miraitowa作為主題卡面設計，打造年輕活力意象，針對大眾提供無上限國內消費1％，以及國外消費2％的現金回饋，還提供合庫運動員簽名球具抽獎。新戶消費達2020元可得300元刷卡金首刷禮，相當於15%回饋率。

合庫銀表示，合庫最受歡迎的卡納赫拉卡主打網購族，漢來美食聯名卡及世界卡各有支持族群，活力商務御璽卡則著眼於民眾熱愛旅遊美食的趨勢，提供無上限、無門檻國內1%以及國外2%現金回饋，並提供機場貴賓室服務、一年4次的免費機場停車及最高3000萬元的高額旅遊平安險。

兆豐銀則將旗下最受歡迎的「利多御璽卡」大變身，發行東京奧運主題卡面，以青藍色為底，卡面上以象徵幸福、吉祥、長壽的日本鶴展翅高飛作為主題，搭配浮世繪畫風，日本味十足，加碼送出專屬禮遇日韓3%回饋、免費機場接送、免費貴賓室以及Wi-Fi租借5折優惠。

兆豐銀指出，若刷利多御璽卡支付出國機票或團費滿1萬元或前期帳單達2萬元，還能免費獲得價值1,000元的接機或送機服務，再加上3次免費機場貴賓室服務以及可以無限上網的Wi-Fi租借費5折優惠，完整的一條龍服務，將讓民眾出國旅遊毫無後顧之憂，輕鬆搞定旅行前後大小事。

羽球一哥周天成以及桌球神童林昀儒今(1)日為合作金庫與台灣Visa合作發行「活力...
羽球一哥周天成以及桌球神童林昀儒今(1)日為合作金庫與台灣Visa合作發行「活力商務御璽卡」上市記者會站台，分享近期傑出的體育成績，以及一路成長的累積點滴。合作金庫商業銀行(股)公司雷董事長仲達(中)、合庫金控陳總經理美足(左二)、合庫銀 陳總經理世卿(右二)、Visa黃副總經理慧琴(右一)、合庫羽球一哥 周天成(左三)、合庫銀信用卡部陳協理玉明(左一)、合庫桌球小將 林昀儒(右三)。圖／合庫銀行提供
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兆豐銀行宣布9/23正式發行極具收藏價值的2020年東京奧運主題卡面，結合旗下最...
兆豐銀行宣布9/23正式發行極具收藏價值的2020年東京奧運主題卡面，結合旗下最受歡迎的旅遊神卡「利多御璽卡」，同步加碼送出日韓3%回饋、免費機場接送、免費貴賓室以及Wi-Fi租借5折優惠。圖／兆豐銀行提供
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東京奧運合庫兆豐銀
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